賴清德：我們是投資在和平　沒有實力做後盾的和解容易淪為投降

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（26日）宣布，將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。談及如何讓這筆預算獲得在野支持。賴清德強調，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資。「我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，沒有實力做後盾的和解是沒有辦法保障國家的利益，沒有實力後盾的和解也容易淪為投降、委婉的最後結果。

華盛頓郵報26日深夜刊登總統賴清德的投書，他在投書中宣布，台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。賴清德上午也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會，親自向國人說明。

媒體問到，總統是否有信心讓這筆1.25億預算成功在立院闖關？明年度總預算還沒通過，院版版財劃法可能被退回，國民黨主席鄭麗文上任前就表態反對增加到GDP 5%，國民黨說兩岸和解，不用投資到軍備，詳細怎麼做？未來如何溝通獲得支持？

「國防特別預算跟中央政府總預算，性質上有些不同」，賴清德回應，總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要的監督，讓整個預算能迅速通過，這樣國家在推動各項建設、進行各項發展時才會順利。

賴清德指出，第二，國防特別預算不管是他的致詞還是國防部長顧立雄的致詞，其實都清楚說明。台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資。「我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，當然希望在野黨能支持。

賴清德提到，這筆預算加上去後，其實並沒有達到GDP 5%，希望明年能達到GDP 3%以上，「如果我們要進行和解，也必須要有實力來做後盾。沒有實力做後盾的和解是沒有辦法保障國家的利益」。

賴清德進一步指出，更何況，沒有實力後盾的和解也容易淪為投降、委婉的最後結果。因此，希望在野黨能不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持。他強調，國家安全，「我們的生活方式才有辦法保障，經濟才有辦法持續發展」。希望朝野都能夠支持，也請社會能夠了解，也予以這筆國防預算能夠支持。