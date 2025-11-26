賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。賴清德今親自主持記者會，正式宣布此軍購案，國防部已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計未來8年2026年到2033年，投入1.25兆經費，投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。

賴清德說，今天稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局進來全面推進企圖把民主台灣變成中國台灣的行動，已經對國家安全與自由民主蓋來威脅，經過充分討論，已經研擬了兩項守護民主台灣國家安全行動方案作為具體因應策略。

賴清德提到，一如國際關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等復合威脅不斷，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

而在台灣內部，賴清德表示，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人國家認同削弱團結，這些作為，目的都是要把自由繁榮在世界舞台發光發熱的台灣關進威權專制中國台灣李，達成併吞台灣、宰制區域。

第一項行動方案，堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制。賴清德說，民主台灣是主權獨立國家，國人及國際友人稱呼我們為中華民國台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國的前途由2300萬人決定。

賴清德表示，台灣堅決反對中國扭曲聯大2758號決議，利用二戰歷史文件竄改史實，更高度警惕中國加速武統台灣軍事整備的同時，加大推進假和平為名的強制性統一，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。國家安全沒有妥協空間，捍衛民主台灣拒絕臣服中國，這是台灣人民的立場，為了捍衛主權。

第一，國安團隊將協同相關部門成立常態性專案小組，以民主台灣對比中國台灣為主軸，研擬行動計劃，透過國際及國內戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，向全世界展現守護民主台灣堅定維持現狀的意志。

第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎，行政院將評估在重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露與正確資訊的流通，加強對北京干預我國內部事務的警覺。

第三，持續落實因應中國統戰及國安威脅17項策略。第四，反制中國對台灣人民跨境鎮壓，建立受害者聯繫及保護機制，強化跨國保護潛在受害者、健全法制。

第五，歷來民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的一國兩制台灣方案，應該透過政府政策宣示、立法院決議，政黨與民間團體集體作為，共同確立一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸之紅線。建立制度性規範，杜絕中國利用內部矛盾推行強制性統一。

第二項行動方案，則是推動強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業。賴清德說，和平必須靠實力，投資國防就是投資安全和平。面對中國對區域對我國不斷升高的霸權野心，日韓菲正逐漸形成島鏈防衛責任分擔機制，台灣作為第一島鏈最關鍵環節，必須展現決心。

賴清德強調，將以拒止、韌性、智慧化三大策略，2027年之前達成國軍聯戰不對稱高備戰能力。2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，建構可永久捍衛民主台灣的國防戰力。國防部已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計未來8年，投入1.25兆經費，投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。