淡江大橋瀝青鋪面年底完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

▲淡江大橋工程11月啟動GUSS瀝青鋪面作業。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計明年5月12日正式開放車輛通行，工程已進入最後關鍵階段，11月16日起已正式啟動GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成，預計明年2月完成景觀燈柱安裝與斜索索力調整，以及明年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等工程，將可達到通車條件。

淡江大橋工程再推進，公路局表示，北區公路新建工程分局於11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺。此次鋪面作業預計工期約45天，將於114年底完成。

公路局表示，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。

▲淡江大橋GUSS瀝青鋪面作業預計年底完成。（圖／公路局提供）

公路局強調，這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

鋪設作業完成後，後續淡江大橋再完成2大關鍵工程後，將可達到通車條件，根據規劃，115年2月將完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態；115年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度。待上述作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。