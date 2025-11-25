　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮馬太鞍溪便道估11月底搶通　鋼便橋明年1月底前完工

▲鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鳳凰颱風造成萬榮鄉明利村發生泥流溢淹災情，馬太鞍溪橋臨時涵管便道先前初估預定10個工作天完成搶通，因鳳凰颱風即持續溪水暴漲影響搶修進度，原定完工時程及通車日期均向後推延。

公路局指出，11月18日清晨發生無預警水位暴漲，將連3日已完成水路改道作業，均遭沖毀以致影響搶修進度約2天。另因11月20日、21日、22日發生數度水位暴漲沖毀已完成路基及影響鋼便橋施工，計影響搶修工作3天，連前水位暴漲計影響5天。

▲鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

▲▼施工現場施工情形，預計明年1月底完成。

東區養護工程分局花蓮工務段於11月19日召集相關單位現勘，研商建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。近2日水位趨緩，天氣晴朗，搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及移排水工作，目前北上便道小跨度鋼便橋長24公尺（三跨，每跨8公尺）已完成，南下便道小跨度鋼便橋預定25日完成，後續將積極辦理路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業，預估11月底前完成便道搶通。

▲鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

至於鋼便橋工程受鳳凰颱風及後續水位不定時暴漲與尚未施工鋼柱位災後水路上等因素影響，對工區之影響天數共計7天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加1組機具及人力趕辦，預定115年1月底前完工通車為目標。

▲鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

▲▼南、北小跨度鋼便橋空拍施工情形。

公路局東區養護工程分局與花蓮工務段搶修團隊將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。

▲鋼便橋空拍照。（圖／公路局提供，下同）

用路人請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

11/23 全台詐欺最新數據

相關新聞

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

花蓮縣政府23日於萬榮前進指揮所召開鳳凰颱風第九次災後復原會議，由代理秘書長饒忠主持，中央駐地單位與地方公所皆到場報告復原進度，並就後續防災與復建作業進行討論，加速災後各項工程推動，讓受災地區儘速恢復正常生活。

馬太鞍溪第三堰塞湖消失　堰塞湖威脅再減壓

馬太鞍溪第三堰塞湖消失　堰塞湖威脅再減壓

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

馬太鞍溪堰塞湖水位降　第3湖區已消失

馬太鞍溪堰塞湖水位降　第3湖區已消失

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

公路局重要訊息馬太鞍溪暴漲涵管便道搶通鋼便橋

