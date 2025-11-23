影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌近日受邀參觀明年即將完工的淡江大橋。工信總裁潘俊榮在致詞時，感謝蔡英文在總統任內，沒什麼颱風來，蔡英文聽到後，開玩笑地指著坐在隔壁的蘇貞昌說，「因為蘇院長比較兇」，引起大家一陣笑聲。

蔡英文表示，前些日子，工信工程潘俊榮總裁邀請他們，參觀明年即將完工的淡江大橋。她說，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。她也要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蘇貞昌也透過社群平台，分享一支小短片。根據影片的內容，工信總裁潘俊榮在致詞時，感謝蔡英文在總統任內，沒什麼颱風來，蔡英文聽到後，馬上開玩笑地指著坐在隔壁的蘇貞昌說，「因為蘇院長比較兇」，引起大家一陣笑聲。

蘇貞昌表示，在橋上不僅能夠看到淡水河景和夕陽美景，整座台北港和漁人碼頭也能盡收眼底。他說，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程，明年通車後，還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標。

▼前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌一起去參觀明年即將完工的淡江大橋。（圖／蔡英文臉書）

