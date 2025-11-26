牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

▲謝尚廷創立Abc牙醫聯盟，被稱為「牙醫教父」。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟）

記者陳宏瑞／高雄報導

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」傳出涉嫌聘用密醫、詐領健保費、逃漏稅等風波，高雄地檢署查出，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不只聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，還挖出他聯手家族把龐大現金收入「藏口袋」，用人頭公司、假分紅手法洗錢近29億元，雄檢今（26）日偵結，依洗錢、詐欺等罪將謝尚廷兄妹3等26人通通起訴。

案情回溯到前年，高雄檢警大動作搜查 Abc 旗下各牙醫診所，一口氣請回謝尚廷（62歲）、董事長哥哥謝尚人（67歲）等多名關係人。檢方查出，謝氏兄弟聘用17名外國回流卻沒有國內牙醫師執照的密醫，替病患洗牙、補牙、拔牙，5年間看診人數高達3萬多人，非法申報健保費超過5700萬元。謝家當時坦承犯行，一度獲得緩起訴。

▲Abc牙醫聯盟聘用密醫詐領健保費，又被爆出涉逃漏稅。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

沒想到後續檢方進一步調查發現，謝尚廷、哥哥謝尚人與妹妹謝素芬竟在集團內設下「3大規矩」，包括醫師一律領「現金薪水」、各分店的自費現金收入全數交由司機清點，最後由妹妹保管，儘量少開自費收據，讓現金從帳目上消失，這些「地下收費技術」成功讓集團龐大的自費收入幾乎隱形。

更誇張的是，謝家還要求所有牙醫師統一以「執行業務合夥人」身分報稅，把真正屬於謝氏兄弟的巨額所得多次拆分，轉匯給其他醫師名下，形同替自己大規模洗白。

▲Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷(左)政商關係良好。（資料圖／記者許宥孺攝）

檢調估算，自2016至2023年間，Abc牙醫聯盟旗下12間診所至少營業額約29億多元，全體醫師因此少繳了9億多元的個人所得稅，其中光謝氏兄弟兩人就逃漏超過5億3千萬元。

更驚人的是，謝家不只藏收入，還把錢「洗到消失」。檢調查出，他們將現金分批存進2名妻子帳戶，再用子女名義成立7家「人頭公司」交叉持股，利用公司名義購買基金、外匯及不動產，甚至再回租給自家診所使用，藉此把黑錢漂到乾乾淨淨。

謝家3兄妹到案時仍只承認聘密醫，對洗錢、詐欺部分全盤否認，至於9成以上牙醫師已坦承配合逃漏稅，有少部分人只認了「提供帳戶」，否認知情。

雄檢今偵結依洗錢、詐欺等罪起訴謝家3兄妹及23名牙醫師、員工。至於先前密醫獲緩起訴的部分，檢方強調將等此案若一審認定有罪，再聲請撤銷緩起訴、繼續追辦。