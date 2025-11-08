健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內醫療環境惡化，胸腔內科醫師蘇一峰多次在粉專談如何改善，他7日就指出，健保有三成花在藥品上面，是每年健保總額裡面最快速增加的支出項目，認為改革浪費是首要目標，再搭配增加醫療的總額，使用者付費增加。今日他則針對衛福部丟出新政策「急診專區病床」發表看法，「病情複雜的個案還是住院比較適合！」

蘇一峰昨（7）日表示，健保有三成是花在藥品上，「每年健保總額裡面最快速增加的就是藥品支出！」並指出「每年丟掉四五百億的藥物，疊起來有五座101大樓！」文中也提到「血汗醫事人員，診療費用其實沒增加太多」，呼籲先補破洞，再談加總額與使用者付費。

他今日則關注急診新制，「衛福部丟出新政策，在急診設『急診專區病床』，把部分留觀床改成正式床位。」但他就表示，雖然「住院床位變多了」，但「要先將急診改建制病床，這需要更多人力負擔」，提醒「病情複雜的個案還是住院比較適合！」

貼文引發討論，許多人對藥品話題相當有感，「我也覺得好怪，每次看診藥都開一堆，到底是不是要吃這麼多藥才會有效」、「常常藥領一堆回家，放著到最後被丟棄」、「真的，很多藥都浪費掉了」、「沒錯！以前我家長輩每次看病完回來，藥都沒吃」、「好像從來沒針對藥品的浪費下手！到底是哪裡出問題？」

至於衛福部丟出新政策，網友們則議論，「問題留不住護理人員開病房啊」、「不改善待遇都是空談」、「重點是護理人力，還是一樣沒有出來呀！先解決問題比較重要吧，就是薪資低、勞動條件差、護病比太高，所以護護理人員，才不願意回到醫院工作」、「不就是急診後送病房，只是換湯不換藥。」