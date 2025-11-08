　
健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內醫療環境惡化，胸腔內科醫師蘇一峰多次在粉專談如何改善，他7日就指出，健保有三成花在藥品上面，是每年健保總額裡面最快速增加的支出項目，認為改革浪費是首要目標，再搭配增加醫療的總額，使用者付費增加。今日他則針對衛福部丟出新政策「急診專區病床」發表看法，「病情複雜的個案還是住院比較適合！」

蘇一峰昨（7）日表示，健保有三成是花在藥品上，「每年健保總額裡面最快速增加的就是藥品支出！」並指出「每年丟掉四五百億的藥物，疊起來有五座101大樓！」文中也提到「血汗醫事人員，診療費用其實沒增加太多」，呼籲先補破洞，再談加總額與使用者付費。

他今日則關注急診新制，「衛福部丟出新政策，在急診設『急診專區病床』，把部分留觀床改成正式床位。」但他就表示，雖然「住院床位變多了」，但「要先將急診改建制病床，這需要更多人力負擔」，提醒「病情複雜的個案還是住院比較適合！」

貼文引發討論，許多人對藥品話題相當有感，「我也覺得好怪，每次看診藥都開一堆，到底是不是要吃這麼多藥才會有效」、「常常藥領一堆回家，放著到最後被丟棄」、「真的，很多藥都浪費掉了」、「沒錯！以前我家長輩每次看病完回來，藥都沒吃」、「好像從來沒針對藥品的浪費下手！到底是哪裡出問題？」

至於衛福部丟出新政策，網友們則議論，「問題留不住護理人員開病房啊」、「不改善待遇都是空談」、「重點是護理人力，還是一樣沒有出來呀！先解決問題比較重要吧，就是薪資低、勞動條件差、護病比太高，所以護護理人員，才不願意回到醫院工作」、「不就是急診後送病房，只是換湯不換藥。」

11/06 全台詐欺最新數據

512 2 8011 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

【前世情人還是輸了】女兒想一起睡卻被爸甩一邊XD

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

石崇良：健保財務改革要持續進行

石崇良：健保財務改革要持續進行

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃，石崇良今（8）日受訪強調，台灣正面臨人口劇烈變化，包含「超銳減、超高齡、超少子」，對健保財務絕對會有很大的衝擊。「健保財務改革會持續進行」，但他也強調，會凝聚共識、在得到最多民眾支持之下，才會來推動。

健保補充保費急喊卡　許宇甄批政治投機：行政團隊橫向溝通崩壞

健保補充保費急喊卡　許宇甄批政治投機：行政團隊橫向溝通崩壞

補充保費喊停！許美華嘆：一次得罪480萬人

補充保費喊停！許美華嘆：一次得罪480萬人

病患不再躺走廊！石崇良擬明年推「急診專屬病床區」

病患不再躺走廊！石崇良擬明年推「急診專屬病床區」

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

健保醫療藥品急診病床蘇一峰

