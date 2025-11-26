火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

▲林姓計程車司機毆打醉漢，將他棄置在車道上，害他遭輾斃。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市計程車司機林堅正2023年11月晚間在自己的車內吸菸，遭同車隊、喝醉的孫姓司機勸阻，2人發生口角、互毆，林男將對方打倒在地，放任對方倒在車道上。結果1分多鐘後，孫男遭一輛轎車輾過，送醫不治。一審新北地院國民法官將林男判刑8年與3月（得易科罰金），案經上訴，高等法院26日的二審駁回上訴，維持8年與3月的刑度，可上訴。

判決指出，本案發生於2023年11月，晚間7點多，林男將計程車停在新北市板橋大觀路往樹林方向某路燈燈桿旁，並在車內點起香菸，享受一人世界。剛好同車隊、喝得酩酊大醉的孫姓司機走過，開口勸林男不要在車內吸菸。林男暴怒，與孫男起了口角，最後更動手毆打。

林男徒手攻擊孫男胸部，並用腳踹其腹部，孫男因此倒臥在車道中，林男再猛力踢踹孫男頭部，孫男的額部上方、右側顳部頭皮因此出血。但林男並未救助孫男，放任孫男躺在車道上，1分多鐘後，胡姓女子駕駛的車輛行經此處，因閃避不及而輾過孫男。孫男被送醫急救，但因肺挫傷、肝臟及脾臟裂傷、血胸而急救無效，2小時後就宣告不治。檢方偵辦後，依照「傷害」、「遺棄致死」罪嫌提起公訴。

一審新北地院國民法官審理後，認為林男確實成立此2罪，但林男主張自己在犯案後，又開車返回原地，並向員警表明自己就是毆打孫男之人，符合自首要件，請求減刑。但國民法官認為，林男一開始負氣駕車離去，後來經過其他人打電話要求他返回查看，他才回頭，並非真心悔悟，因此國民法官不予減刑，將他判處有期徒刑8年與3月。案件上訴第二審。

高等法院二審於26日宣判，高院認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，再加上林男迄今仍未與對方和解，量刑因子並無改變。因此高院駁回上訴，仍舊維持8年與3月的刑度。