　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲林姓計程車司機毆打醉漢，將他棄置在車道上，害他遭輾斃。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市計程車司機林堅正2023年11月晚間在自己的車內吸菸，遭同車隊、喝醉的孫姓司機勸阻，2人發生口角、互毆，林男將對方打倒在地，放任對方倒在車道上。結果1分多鐘後，孫男遭一輛轎車輾過，送醫不治。一審新北地院國民法官將林男判刑8年與3月（得易科罰金），案經上訴，高等法院26日的二審駁回上訴，維持8年與3月的刑度，可上訴。

判決指出，本案發生於2023年11月，晚間7點多，林男將計程車停在新北市板橋大觀路往樹林方向某路燈燈桿旁，並在車內點起香菸，享受一人世界。剛好同車隊、喝得酩酊大醉的孫姓司機走過，開口勸林男不要在車內吸菸。林男暴怒，與孫男起了口角，最後更動手毆打。

林男徒手攻擊孫男胸部，並用腳踹其腹部，孫男因此倒臥在車道中，林男再猛力踢踹孫男頭部，孫男的額部上方、右側顳部頭皮因此出血。但林男並未救助孫男，放任孫男躺在車道上，1分多鐘後，胡姓女子駕駛的車輛行經此處，因閃避不及而輾過孫男。孫男被送醫急救，但因肺挫傷、肝臟及脾臟裂傷、血胸而急救無效，2小時後就宣告不治。檢方偵辦後，依照「傷害」、「遺棄致死」罪嫌提起公訴。

一審新北地院國民法官審理後，認為林男確實成立此2罪，但林男主張自己在犯案後，又開車返回原地，並向員警表明自己就是毆打孫男之人，符合自首要件，請求減刑。但國民法官認為，林男一開始負氣駕車離去，後來經過其他人打電話要求他返回查看，他才回頭，並非真心悔悟，因此國民法官不予減刑，將他判處有期徒刑8年與3月。案件上訴第二審。

高等法院二審於26日宣判，高院認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，再加上林男迄今仍未與對方和解，量刑因子並無改變。因此高院駁回上訴，仍舊維持8年與3月的刑度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

疑妻外遇靠「出差5天」揪出小王　正牌尪心碎反擊

歲末最殺！高純度黃金飾品法拍　農地超低底價投資養老皆宜

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

疑妻外遇靠「出差5天」揪出小王　正牌尪心碎反擊

歲末最殺！高純度黃金飾品法拍　農地超低底價投資養老皆宜

台積電告羅唯仁涉洩密　童子賢：考驗智財權跨國處理

珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

估房市「明年比今年好」　遠雄將推9案、總銷飆800億

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

屏東聖誕節搶先看！3聖誕樹、下雪光雕秀　打造南部最美耶誕村

建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

韓華教頭大讚王彥程「本人更帥」！重逢前隊友龐塞收到暖心祝福

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

男店員偷女客胸罩「瘋狂把玩」自拍！

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

修行捲命案　李威作證「王薀有神蹟」

修行捲命案　李威作證「王薀有神蹟」

藝人李威被控在北市精舍命案附和叫罵死者、涉犯幫助傷害致死等罪嫌，他偵查認罪但審理改口不認罪，今（25日）出庭以證人身分應訊，聲稱演藝工作令他不快樂，遇到本案被告王薀（本名王江鎮）修佛，才找到平靜，雖然發生本案令人難過、因此上法院很諷刺，他也已離開王薀的宗教團體，但他確實曾深信王薀有神蹟。

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者

黃子佼確定逃囚？高檢署回應了

黃子佼確定逃囚？高檢署回應了

黃子佼藏放性影像案　高院緩刑理由曝光

黃子佼藏放性影像案　高院緩刑理由曝光

黃子佼案被害人　透過律師發六點聲明

黃子佼案被害人　透過律師發六點聲明

關鍵字：

法律人權吸菸車友傷害致死高等法院二審國民法官車道輾斃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面