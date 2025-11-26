修行密宗找平靜捲精舍命案　李威作證「王薀有神蹟」

▲李威涉犯精舍命案，先前到台北地院出庭，改口不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人李威被控在北市精舍命案附和叫罵死者、涉犯幫助傷害致死等罪嫌，他偵查認罪但審理改口不認罪，今（25日）出庭以證人身分應訊，聲稱演藝工作令他不快樂，遇到本案被告王薀（本名王江鎮）修佛，才找到平靜，雖然發生本案令人難過、因此上法院很諷刺，他也已離開王薀的宗教團體，但他確實曾深信王薀有神蹟。

今庭訊前後歷時逾8小時，被害人蔡女的家屬到庭全程旁聽，認同李威夫妻作證展現誠意，願在審理中先跟李威夫妻試行調解。

▲台北地院25日審理精舍命案，同案被告藝人李威（如圖）與妻子簡瑀家以證人身分出庭應訊。（圖／記者黃哲民攝）

李威2020年起帶妻子簡瑀家追隨佛學作家王薀拜佛，在去年（2024年）7月23日發生的精舍命案中，夫妻倆被控在蔡姓女會計遭信徒以「研討」之名批鬥、受虐3小時瀕死之際，從旁附和叫罵蔡女，蔡女傷重不治後，李威涉協助指點信徒如何串證應對檢警偵辦。

李威在偵查中認罪，轉為污點證人獲檢方建請減刑，但日前審理改口不認罪，堅稱出於關心好意，勸蔡女趕快認錯道歉、結束「研討」過程。法官今排定他與妻子轉為證人身分應訊，檢方說李威名氣比王薀還大，問他為何追隨王薀。

李威表示皈依王薀學習密宗，篤信王薀有神蹟，例如他沒說妻子生病，王薀卻主動提醒他們去檢查，就醫確實發現妻子體內有不好的東西，此外，他父親投資遇到快要「一翻兩瞪眼」的困境，他沒說，王薀卻預知似地找他面談，直指他家人有財務問題，要他多念經、印佛經，把功德迴向給家人。

▲台北地院25日審理精舍命案，同案被告藝人李威與妻子簡瑀家（如圖）以證人身分出庭應訊。（圖／記者黃哲民攝）

他因此虔信王薀，2023年下半年被王薀交代夫妻倆開始接手團體的「法務」，從校對經書付印開始，後來更幾乎天天到有如團體辦公室的水月草堂，沒事也去待命，做這些事沒酬勞，偶而要自己貼錢，他認為是積累自己福報與功德。

李威說妻子今上午先作證時，檢察官提到因果業力，他很有感觸，他做那麼久的演藝工作、身為公眾人物，「但這些五光十色生活，讓我找不到平靜」，遇到老師（王薀）後，決定走修行之路，確實因此找到平靜。

李威說，雖然今天坐在這裡（法庭），面對這件不幸、令人難過的事情，「也許很諷刺，但我還是承諾，不管我之前做任何事情不正確，希望現在可以做一些正確的事」。

至於他在本件蔡女遭虐的「死亡研討」扮演什麼角色，他如同妻子先前證詞，表示夫妻倆沒被指定參加，而是校對經書意外目睹，團體禁止打探跟自己無關的「研討」，他當下跟妻子沒立刻離開，是想跟王薀報告校對進度，但沒機會。

▲台北地院25日審理精舍命案，提訊在押的王薀（王江鎮）出庭，開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

李威說事發前只見過蔡女2、3次，交集不多，有聽聞蔡女處理「法財」出問題、要道歉之類的，事發當晚蔡女走進草堂，左手握拳一直異常抖動、氣色不好，摘下墨鏡露出眼睛周圍與額頭的瘀傷，不清楚蔡女出什麼狀況。

之後開始研討，他「看到有些畫面」，蔡女被要求真心道歉懺悔、下跪做小禮拜，趴在地上起不來，有人「口氣比較嚴厲」罵蔡女演戲，有人來回拖行蔡女，師姐姜芃妤扯住蔡女後衣領拉起來站著，也是姜女頂蔡女後膝窩逼下跪。

李威說，這些是他遠遠看到，當時住持吳慧珠還沒到場，這一段，他和妻子印象不同，妻子說吳女到場後才發生，但他記得吳女來之後，蔡女已需要人攙扶站著，吳女可能氣憤弟子不成材、要管教，拖行蔡女傳出碰撞聲，他視線被擋住，沒看見撞到什麼。

李威證稱蔡女再被要求做小禮拜時，「動作已經不流暢」，且他跟妻子一樣，在「研討」後半段，都聞到蔡女身上傳出很濃的臭味、難以言語形容，他還注意到蔡女突然呼吸急促，他覺得蔡女是沒力氣、不是在生氣。

李威說最後勸蔡女「說對不起，這件事情就算了」，是聽王薀要蔡女道歉就沒事，覺得有機會結束這場「研討」，所以鼓勵蔡女趕快認錯，僵持10分鐘，蔡女還是不說，旁人很急，場面很尷尬，王薀等不到蔡女開口，逕自離開，「研討」才結束。

至於被控涉嫌串證，李威自稱聽從王薀指示、被動加入「0724」群組，討論怎樣不讓蔡女之死牽扯道場與王薀，「這麼大的事，不可能我一個進道場才幾年的人，教他們怎麼做、聽我的意見，這也不是我該做的事！」

但他加入群組，聽姜芃妤主動說已幫蔡女領錢，他很震驚、怎能這麼做，卻不敢問原因跟去向，妻子也沒告訴他，被王薀交代問律師可否向死者聲請本票裁定等事，他也沒找律師諮詢如何應對蔡女事件，是別人打電話問外縣市的律師，因當時特別交代不能請教認識的律師。

李威說已離開王薀的道場，「現在有點艱難，每個人都希望知道真相，尤其家屬」，他希望做正確的事，不論質疑他什麼，「我本著我的良心，我能講的，我知道的，我敢講的，我非常願意做」。