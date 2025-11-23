老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

▲台人問起「你們國家應該沒有夜市吧？」竟讓外國人覺得是在炫耀。（示意圖／記者鄭遠龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名外籍教師抱怨住台灣讓他憤世嫉俗，職場冷漠又愛炫耀。對此，百萬網紅Cheap回應，這其實是台灣人特有的「自卑又混著自豪」的文化，像是「你們國家沒夜市吧」或「謝謝你喜歡台灣」都反映出渴望被理解的心態，「沒惡意，只是太想被世界看見。」他笑稱，這樣的台灣既可愛又心酸。

一名外籍教師在Reddit發文抱怨，「搬來台灣是我人生最糟的決定」，認為台灣人雖禮貌但疏離、年輕人沒幹勁、物價又高，在工作場合更顯拘謹且形式化，讓他覺得人際距離難以親近。更讓他困惑的是，台灣人動不動就對他說「你們國家應該沒有這個吧？」讓他覺得像被炫耀式問話，心裡滿滿問號。

對於外國人的不滿抨擊，Cheap也有話有說，確實台灣人真的很愛說，「你們國家應該沒有夜市吧？哈哈」、「你們那有7-11嗎？台灣走三步就一間喔」，他認為，這其實是一種很微妙又尷尬的文化心態，跟「謝謝你喜歡台灣」差不多意思。

Cheap進一步舉例，「謝謝你喜歡台灣」其實就是預設你不該喜歡這地方，所以你感到驚喜，混著一種民族自卑，因為台灣人長期被對岸打壓、貶低，所以當有老外來時，會有一種「我要證明我們不輸」的衝動，這其實完全沒有惡意，「只是世界太忽略我們，一種文化小自卑包著的小自豪，可愛又有點心酸」。

他更點出台灣人特有的「愛國方式」，像是「喜歡外國人喊台灣No.1」、「喜歡外國人說台灣比較冷，比阿拉斯加還冷」、「喜歡看外國人喝珍珠奶茶、吃臭豆腐、阿Q桶麵」、「看到外媒說台灣很讚就全島轉發、全家落淚」「看到外國YTR說台灣好棒，全島連署給居留證」。

最後，Cheap也隔空喊話這位外籍教師，台灣人並無惡意，反而有點自卑，更多是渴望被理解，「很人性、很台灣，只是有時候，就蠻好笑的而已」。