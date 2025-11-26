沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前結束9天沖繩行，透露台灣旅客各種沒品行徑，氣得直呼「現在沒有中國人幫忙背鍋了，不要丟臉丟到國外去！」文章在社群炸出大量共鳴聲浪，相關討論也洗版；不過，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」則發文吐露心聲，直言「沒遇過日本人抱怨台灣客的水準，只看過滿滿的感謝與好感。」

「日本人的歐吉桑」稍早在臉書提到，近期網路開始出現「某國人走後，台灣人成為最沒水準的一群」的論調，但他坦言，從日本人的真實角度來看，完全不是這回事。

歐吉桑接著說道，「如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人的訪日呢？我從來沒有看過、聽過、遇過抱怨台灣人水準的日本人。」

他甚至形容，遇到討厭台灣人的日本人，機率大概跟在野外看到石虎差不多稀有，「可能還更低。」同時，歐吉桑也強調，這不是討好話，而是真正的現實而已，日本人對台灣的印象極佳，「這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意，台灣人盡全力享受日本旅遊，就是我們日本人覺得非常榮幸的事情。」

對此，網友們紛紛回應，「想對台灣人說，反省和改進是好的，但麻煩有自信點」、「謝謝你真實的中立態度」、「每個國家都有沒水準的人」、「台灣很多人去日本，所以遇到沒水準的機率變高而已」、「網路真的一堆」。

