館長遭爆「為求生」轉向中國募資　律師點名恐觸2法！

館長陳之漢先前遭元老級員工「毀滅式爆料」，如今又被《鏡週刊》揭露，為挽救陷入困境的健身房事業，頻頻前往中國，企圖尋找金主注資。對此，律師陳君瑋質疑，他的募資說法恐踩法規紅線。

陳君瑋今發文指出，館長曾自曝，考慮向中國募資10億元打造媒體平台，若真有此行為，將明確違反《反滲透法》，最高可判五年徒刑；不過，館長往後勢必會以「開玩笑」切割，畢竟反滲透法並不處罰未遂犯。

同時，他認為，館長的行為更像一個詐欺犯，試圖救他岌岌可危的健身房，忍不住提醒「詐欺處罰未遂犯喔！」

館長先前在直播中透露，有意將健身房跨海到大陸展店，目標首站鎖定廈門。他坦言曾與投資方接觸，對方不僅稱他為「民族英雄」，還豪氣承諾「賺不賺錢都沒關係」、「賺錢我給你一半」。

面對如此優渥的條件，他表示自己當場拒絕，只願意拿20到30％的股份，並稱仍需回台慎重考慮。沒想到，投資方依舊堅持「沒賺錢算我的」，讓整段對話頗添戲劇性。

然而，根據《鏡週刊》報導，受到新冠肺炎疫情重挫，加上館長投入政治議題，引爆會員大量流失，財報連年慘綠。為彌補虧損，他曾找來七位金主注資，仍無力扭轉頹勢。因此，他多次飛往北京、上海、廈門開直播，一邊誇讚中國「偉大建設」，一邊積極接觸蔡衍明、汪小菲等人，希望得到中資挹注。

此舉使原本的夥伴吳明鑒、李慶元完全無法接受。他們認為，若引入中資，原有股權將遭大幅稀釋，在極力勸阻不成後，乾脆要求結算股金、拿錢退出。

館長一方面無奈，一方面手上根本沒有足夠現金，衝突因此全面引爆。他後來更在直播中爆氣開罵，指控兩人貪得無厭，聲稱吳開口就是2800萬、李索討3000萬，覺得離譜至極。

