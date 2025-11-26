　
社會 社會焦點 保障人權

館長「引鴆止渴」救成吉思汗　資本額竟藏貓膩

館長（中）積極西進舔中，引發極大爭議。（翻攝館長直播YT）

▲館長（中）積極西進舔中，引發極大爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢最近遭健身俱樂部3名元老級員工，透過直播進行「毀滅式爆料」，指控館長要求小弟傳下體照給館嫂等8大惡行，館長則反擊3人好吃懶做、坐領高薪，雙方砲火四射，鬧得滿城風雨。

蘆洲館初試啼聲，好評不斷，館長乘勝追擊，又在新北新莊展店，並迅速在健身業界打響名號。鄭董認為館長肯拚肯做，又有商業頭腦，2015年9月主動邀館長在三重開設第3家分店，但館長以資金不足為由，婉拒投資入股，只同意協助經營管理。

館長（右）與「軍師」吳明鑒（左）為錢翻臉，交情已回不去。（翻攝館長臉書）

▲館長（右）與「軍師」吳明鑒（左）為錢翻臉，交情已回不去。

當時雙方達成協議，三重館的股東投資回本後，若有盈餘，館長可分得盈餘3成，雙方還簽下合約，三重館也在2016年10月開幕，是當時成吉思汗健身俱樂部唯一1家讓股東參與投資的分館。

三重館4年前一度由大股東奪回經營權，當時還搬來千萬現金坐鎮。

▲三重館4年前一度由大股東奪回經營權，當時還搬來千萬現金坐鎮。

該分館營運需上億元資金，包括鄭董在內的股東只出了5千多萬元，還欠廠商5千萬元，加上後來股東們與館長因為何時回本認知有落差，館長直播時還痛罵股東貪得無厭。

Ｂ小姐說，當時吳明鑒、李慶元獻計，用公司盈餘買下三重館股東股份，由於鄭董正需資金周轉，所以把股份賣回給館長，當時這場經營權風波鬧得沸沸揚揚，各大媒體爭相報導。4年前館長曾口頭承諾，會將鄭董賣回的三重館股份交給吳、李，讓2人非常開心。

不過，受新冠肺炎疫情影響，加上館長近年熱衷政治，俱樂部會員數直線下滑，財報一片慘綠，面臨倒閉。吳明鑒為彌補資金缺口，又找來其他7位金主注資，但是生意仍舊沒有起色。公開資料顯示，成吉思汗各分店總投資金額超過2億元，每間分店每月虧損數百萬元，經營十分困難。

另名知情人士Ｃ先生告訴本刊，為拯救岌岌可危的事業，館長選擇前進中國撈金，他多次飛北京、上海、廈門開直播，宣傳中國的「偉大建設」，並密集與蔡衍明、汪小菲接觸，希望覓得中國金主投資成吉思汗。

對於館長引鴆止渴的做法，吳明鑒、李慶元無法接受，也認為如果引進中資，原有的股權將大幅被稀釋，力勸館長不成後，轉而要求結算股金，希望拿錢走人。

面對吳明鑒、李慶元步步逼宮，館長也很無奈，因為他手上根本沒現金，後來他還在直播時段痛罵2人貪得無厭，並透露吳向他要2千8百萬元、李要3千萬元，非常離譜。

令人質疑的是，成吉思汗健身俱樂部的資本額，原本只有2千萬元，卻在2024年一口氣增加到1億1千2百萬元，這些錢從哪裡來？燒到現在還剩多少？外界不得而知。


股東鬥館長內幕3／拿股東錢做公益搏名聲　館長善心富豪假人設崩塌
股東鬥館長內幕／館長急尋中資引爆內鬨　成吉思汗健身館慘賠瀕臨崩解

11/23 全台詐欺最新數據

學長「拖行剪髮」學妹！教育局公文看傻眼　施暴者家長13字網炸
大谷翔平揭打WBC原因　報到時程未定
知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉
樂天女神爆遭經紀人長期性騷！　求助身心科
館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光
快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多
輝達跌近3%！美股大漲664點　台積電ADR平盤
傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

館長「中資牽線者」曝光！　軍師靠山是狠角色

館長「中資牽線者」曝光！　軍師靠山是狠角色

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

在市場救下1隻章魚！沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」

在市場救下1隻章魚！沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」

