館長「中資牽線者」曝光！　軍師靠山是狠角色

▲館長陳之漢（右）希望透過藝人大S的前夫汪小菲（左），到中國找金主投資健身俱樂部。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

主業經營「成吉思汗健身俱樂部」的網紅「館長」陳之漢，最近被3名元老級員工透過直播進行毀滅式爆料，館長也不甘示弱回嗆，鬧得滿城風雨。

本刊調查，槓上館長的3人—「軍師」吳明鑒、「大師兄」李慶元、「高階主管」小偉，都是10多年前成吉思汗健身俱樂部成立初期，負責幫館長尋找人脈、金脈的靈魂人物。

▲元老級員工吳明鑒（左）與李慶元（右）透過直播槓上館長。

知情人士Ａ先生告訴本刊，這3人月薪高達15萬到45萬元，每人還配1輛進口名車。有這麼好的待遇，為何還要攻擊老闆？

▲館長和3名員工撕破臉，疑與成吉思汗健身俱樂部三重館（圖）股權糾紛有關。

Ａ先生說，導火線是因健身俱樂部擴點太快，加上館長熱衷政治，無心親力親為投入健身事業，讓許多慕名而來的會員紛紛解約，包括3人在內的多名幹部苦勸館長遠離政治是非、專心本業，他卻不為所動，導致各個分店虧損連連，瀕臨倒閉。

為挽救健身帝國，館長選擇前進中國，並透過旺旺集團創辦人蔡衍明、藝人大Ｓ前夫汪小菲等人牽線，找中國金主投資健身俱樂部，但因此舉將稀釋原經營團隊股權，吳明鑒等股東兼員工無法接受，勸館長不要一意孤行卻遭拒，所以要求退股、拿錢走人，但館長雙手一攤說沒錢，引發3人強烈不滿。

另1名知情人士Ｂ小姐說，撐起健身帝國的關鍵人物吳明鑒，號稱「軍師」，他曾因案入獄，出獄後與館長交好，俱樂部早期6大原始股東，到後來的8大金主，包括保全業老闆、鎢鋼大王、地下匯兌業者等，都由他牽線找來。

而吳明鑒背後另有新北板橋「湳雅夜市幫」的身影，其中最具分量是前台北縣警局刑警華敏璽，他是「番薯仔犯罪集團」要角吳俊卿的軍師，後來入獄服刑10多年，出獄後帶著吳明鑒在新北板橋、中和一帶走跳，算是新北道上的狠角色。

本刊調查，館長的健身帝國並非一帆風順，2014年館長在吳明鑒介紹下，認識了新北1間保全公司的鄭姓董事長，當時館長與友人在新北蘆洲籌設首間健身俱樂部，卻有3名股東臨陣退股，由於健身器材早已訂好，尚有尾款待支付，館長於是透過吳向鄭董借了2千萬元，蘆洲館才順利營運。



更多鏡週刊報導

股東鬥館長內幕2／成吉思汗月虧千萬撐不住 館長舔中找紅錢成內鬨主因

股東鬥館長內幕3／拿股東錢做公益搏名聲 館長善心富豪假人設崩塌