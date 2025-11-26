　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」洗好放回去　她拆貨崩潰

▲▼包裹,紙箱,網購。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲北市連鎖超商李姓男店員偷拆女客人包裹「拿隱形胸罩自慰」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某連鎖超商李姓男店員，擅自拆開女客訂購的隱形胸罩，並以胸罩套住生殖器自慰，結束後再將胸罩洗滌、曬乾，重新放回原包裝袋內。更離譜的是，他還拍下包裹外貼紙上的姓名、電話，自行建立Instagram群組上傳影像。士林地檢署偵結，依個資法等罪將李男起訴。

案發於去年11月某日凌晨，李男在超商門市整理未取貨包裹時，發現其中一件外包裝本來就有破口。他透過縫隙看到包裹內容物是女客人小花（化名）訂購的隱形胸罩，明知未經本人同意不得拆封，仍伸手將胸罩從破口取出，帶往店外後方空間，以胸罩套住生殖器上下抽動手淫，還以手機拍下整段過程。

射精後，李男以清水清洗胸罩，再以吹風機吹乾，重新放回原塑膠套與破損包裝袋內，外觀上難以被察覺已遭污損。之後，他又用手機拍攝包裹外貼紙，上頭清楚載有小花的姓名與電話。

更離譜的是，李男將自慰影像與包裹貼紙照片儲存至手機後，自行建立名為「小花的秘密」的IG不公開群組，上傳相關影像。事後小花向警方報案揭發，檢警扣押李的手機後，多數影像雖遭刪除，但警方仍回復部分以女性胸罩自慰的畫面；其中不只包含本案的隱形胸罩，警方還在手機內發現他以「卡其色、含鋼圈胸罩」及「黑色蕾絲胸罩」包覆生殖器自慰的影片，進一步證實其行為模式。

檢警數位鑑識後確認，「小花的秘密」群組成員中包含李男使用的2個帳號，以及小花本人的IG帳號，另有一組未開啟訊息的帳號也被加入。

李男在警詢及偵查時說，當時確實因包裝袋縫隙看到內容物是胸罩後，才會伸手取出；他也坦承利用女客的小花隱形胸罩進行手淫，射精後清洗、吹乾，再放回破損包裝袋內。此外，他也承認，將自慰影像上傳至IG群組，並確認群組內的帳號包含小花本人帳號，另還加入一個「不會開訊息的帳號」。

檢警認為，小花訂購的隱形胸罩屬女性私密用品，依一般社會通念具有高度隱私性；李男未經同意私自拆封並加以使用，已侵害告訴人秘密，構成刑法第315條妨害秘密罪。此外，胸罩遭他射精、清洗，屬「非單純洗滌即可恢復之狀態」，已屬毀損，符合刑法第354條毀損罪。

至於包裹外貼紙上載有小花姓名、電話等資訊，屬個資法第2條第1款所稱「個人資料」。李男以手機拍攝並上傳至群組，屬未經當事人同意蒐集、處理及利用個人資料，且足以損害他人利益，符合個資法第41條「意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益」之構成，全案依法起訴。

▼李姓超商店員遭警方逮捕。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案起源於，去年受害女子在Threads發文描述，她在案發前一個月至鄰近住家超商取貨付款，當時並未察覺任何異狀；然而約莫一週後，她突然收到一個陌生假帳號傳來的照片及影片，內容竟是她包裹內的胸貼（隱形胸罩）被拆封，而嫌犯還將該商品作為自慰道具、射精在上面。該假帳號更建立一個IG群組，將她加入群組中公開羞辱。

女子回想取貨過程後，驚覺群組中的另一個私人帳號所穿制服，與她取貨當天接觸的超商店員相符；加上該超商距離住家極近，她幾乎天天上門購買飲料或寄取包裹，推測嫌犯可能因此掌握她的生活作息。

她表示，當下「害怕到整個人發抖」，並深感噁心，於是立即向朋友求助。朋友們比對影片、帳號與店員制服後，協助她整理線索，並向警方報案。警方根據影像內容與群組成員身分追查，最後鎖定21歲李姓店員，全案才因此曝光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金唱片／3大賞入圍名單全公開！　43組藝人「評選標準曝光」
快訊／上班注意！　國1「4車追撞」後方塞爆
學生行動電源自燃！　台鐵車廂濃煙瀰漫畫面曝
快訊／毒蟲駕車闖平交道！　台鐵列車延誤
超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」　洗好放回去
館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的
「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼
ØZI不拜關二哥　路邊摸摸「超辣女友」直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

偷吃人夫2年遭求償百萬　小三拒賠辯「你們沒離婚」

「還朋友錢」屏東婦急匯30萬到大陸　帳戶卻是台人！警苦勸成功

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／基隆毒蟲駕車闖平交道！爆胎「棄車落跑」　台鐵列車延誤

涉圖利妻舅「護航借牌」拿標案！連江縣前秘書長張龍德100萬交保

超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」洗好放回去　她拆貨崩潰

黃子佼二審改判緩刑　律師分析現實懲罰更多：肉會痛

快訊／吃知名連鎖Buffet取餐倒地！港籍婦搶救4天亡　相驗釐清死因

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

高雄海霸王驚悚畫面曝！堆高機連人帶車4樓墜落...司機活活摔死

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

偷吃人夫2年遭求償百萬　小三拒賠辯「你們沒離婚」

「還朋友錢」屏東婦急匯30萬到大陸　帳戶卻是台人！警苦勸成功

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／基隆毒蟲駕車闖平交道！爆胎「棄車落跑」　台鐵列車延誤

涉圖利妻舅「護航借牌」拿標案！連江縣前秘書長張龍德100萬交保

超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」洗好放回去　她拆貨崩潰

黃子佼二審改判緩刑　律師分析現實懲罰更多：肉會痛

快訊／吃知名連鎖Buffet取餐倒地！港籍婦搶救4天亡　相驗釐清死因

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

快訊／台積電漲15元至1430　台股開盤大漲320點

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

陸劇男神「鴛鴦浴濕身告白」靈動系女星！激吻40秒…害羞過程曝光

北士科外溢+社子島開發啟動　「漢皇韶光」搶佔北市AI首環新生活圈

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

羅唯仁跳槽英特爾　半導體廠董事長：可能縮短學習曲線

偷吃人夫2年遭求償百萬　小三拒賠辯「你們沒離婚」

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

語音直接加入聊天主介面　ChatGPT互動體驗全面升級

關西機場驚傳墜樓！　中國男「懸掛護欄外」從4樓摔落亡

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

即／桃園民宅火警　女跳一樓逃命

館長「中資牽線者」曝光！　軍師靠山是狠角色

千萬年收董座出差遭綠！嬌妻偷帶鮮肉回豪宅

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面