超商店員偷拆胸罩包裹「猛衝自拍到射」洗好放回去　她拆貨崩潰

▲北市連鎖超商李姓男店員偷拆女客人包裹「拿隱形胸罩自慰」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某連鎖超商李姓男店員，擅自拆開女客訂購的隱形胸罩，並以胸罩套住生殖器自慰，結束後再將胸罩洗滌、曬乾，重新放回原包裝袋內。更離譜的是，他還拍下包裹外貼紙上的姓名、電話，自行建立Instagram群組上傳影像。士林地檢署偵結，依個資法等罪將李男起訴。

案發於去年11月某日凌晨，李男在超商門市整理未取貨包裹時，發現其中一件外包裝本來就有破口。他透過縫隙看到包裹內容物是女客人小花（化名）訂購的隱形胸罩，明知未經本人同意不得拆封，仍伸手將胸罩從破口取出，帶往店外後方空間，以胸罩套住生殖器上下抽動手淫，還以手機拍下整段過程。

射精後，李男以清水清洗胸罩，再以吹風機吹乾，重新放回原塑膠套與破損包裝袋內，外觀上難以被察覺已遭污損。之後，他又用手機拍攝包裹外貼紙，上頭清楚載有小花的姓名與電話。

更離譜的是，李男將自慰影像與包裹貼紙照片儲存至手機後，自行建立名為「小花的秘密」的IG不公開群組，上傳相關影像。事後小花向警方報案揭發，檢警扣押李的手機後，多數影像雖遭刪除，但警方仍回復部分以女性胸罩自慰的畫面；其中不只包含本案的隱形胸罩，警方還在手機內發現他以「卡其色、含鋼圈胸罩」及「黑色蕾絲胸罩」包覆生殖器自慰的影片，進一步證實其行為模式。

檢警數位鑑識後確認，「小花的秘密」群組成員中包含李男使用的2個帳號，以及小花本人的IG帳號，另有一組未開啟訊息的帳號也被加入。

李男在警詢及偵查時說，當時確實因包裝袋縫隙看到內容物是胸罩後，才會伸手取出；他也坦承利用女客的小花隱形胸罩進行手淫，射精後清洗、吹乾，再放回破損包裝袋內。此外，他也承認，將自慰影像上傳至IG群組，並確認群組內的帳號包含小花本人帳號，另還加入一個「不會開訊息的帳號」。

檢警認為，小花訂購的隱形胸罩屬女性私密用品，依一般社會通念具有高度隱私性；李男未經同意私自拆封並加以使用，已侵害告訴人秘密，構成刑法第315條妨害秘密罪。此外，胸罩遭他射精、清洗，屬「非單純洗滌即可恢復之狀態」，已屬毀損，符合刑法第354條毀損罪。

至於包裹外貼紙上載有小花姓名、電話等資訊，屬個資法第2條第1款所稱「個人資料」。李男以手機拍攝並上傳至群組，屬未經當事人同意蒐集、處理及利用個人資料，且足以損害他人利益，符合個資法第41條「意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益」之構成，全案依法起訴。

▼李姓超商店員遭警方逮捕。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

全案起源於，去年受害女子在Threads發文描述，她在案發前一個月至鄰近住家超商取貨付款，當時並未察覺任何異狀；然而約莫一週後，她突然收到一個陌生假帳號傳來的照片及影片，內容竟是她包裹內的胸貼（隱形胸罩）被拆封，而嫌犯還將該商品作為自慰道具、射精在上面。該假帳號更建立一個IG群組，將她加入群組中公開羞辱。

女子回想取貨過程後，驚覺群組中的另一個私人帳號所穿制服，與她取貨當天接觸的超商店員相符；加上該超商距離住家極近，她幾乎天天上門購買飲料或寄取包裹，推測嫌犯可能因此掌握她的生活作息。

她表示，當下「害怕到整個人發抖」，並深感噁心，於是立即向朋友求助。朋友們比對影片、帳號與店員制服後，協助她整理線索，並向警方報案。警方根據影像內容與群組成員身分追查，最後鎖定21歲李姓店員，全案才因此曝光。