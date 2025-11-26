　
國際

傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先一個世代

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

AI 巨頭輝達（NVDA）憑藉Blackwell GPU 需求再創營收高峰，但外媒報導，輝達可能很快面臨來自大客戶Google(Goog）的競爭，消息一出，輝達股價美國時間25日一度重挫6％，最後收跌2.6％。不過輝達不在意，反而在X發文恭賀Google在 AI 領域取得成果，同時也強調自家領先業界一個世代。

科技媒體《The Information》周一報導，Google正與臉書（Facebook）的母公司 Meta 洽談，計畫讓 Meta 在 2027 年斥資數十億美元，在其資料中心採用 Google 自研的人工智慧晶片「張量處理單元」（TPU）。

報導指出，這項計畫代表著谷歌現行晶片業務的重大轉變，也挑戰目前輝達在AI晶片市場的主導地位。谷歌正在積極向旗下其他的雲端客戶推銷並銷售 TPU，此舉有望搶下輝達高達 10％ 的年營收。

消息傳出導致輝達25日股價一度大跌6％，最後收跌2.6％。輝達25日凌晨在X發文恭賀Google，強調樂見Google在 AI 領域取得了重大進展，「而我們也將持續供貨給Google。」

輝達在文中強調，輝達領先業界一個世代，是唯一能夠運行所有 AI 模型、並在任何運算環境下執行的平台。與專為特定 AI 框架或功能設計的特殊應用積體電路（ASIC）相比，輝達提供了更卓越的效能、多功能性以及可互換性。

 
11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美股開盤　輝達一度暴跌6%

美股開盤　輝達一度暴跌6%

美股三大指數25日開盤後漲跌互見，道瓊盤中一度上漲351.33點，或0.76%，值得關注的是，輝達近期公布財報後，市場上出現對其應收帳款與庫存變化的質疑聲浪，加上AI泡沫爭議影響投資人信心，輝達25日開低走低，盤中一度大跌6%。

吳怡農指輝達不算蔣萬安政績　藍議員開嗆了

吳怡農指輝達不算蔣萬安政績　藍議員開嗆了

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

輝達Google谷歌

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

黃志明嚴重車禍身亡

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

潘若迪遭女學生抓私密處

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

