傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先一個世代

記者柯沛辰／綜合報導

AI 巨頭輝達（NVDA）憑藉Blackwell GPU 需求再創營收高峰，但外媒報導，輝達可能很快面臨來自大客戶Google(Goog）的競爭，消息一出，輝達股價美國時間25日一度重挫6％，最後收跌2.6％。不過輝達不在意，反而在X發文恭賀Google在 AI 領域取得成果，同時也強調自家領先業界一個世代。

科技媒體《The Information》周一報導，Google正與臉書（Facebook）的母公司 Meta 洽談，計畫讓 Meta 在 2027 年斥資數十億美元，在其資料中心採用 Google 自研的人工智慧晶片「張量處理單元」（TPU）。

報導指出，這項計畫代表著谷歌現行晶片業務的重大轉變，也挑戰目前輝達在AI晶片市場的主導地位。谷歌正在積極向旗下其他的雲端客戶推銷並銷售 TPU，此舉有望搶下輝達高達 10％ 的年營收。

消息傳出導致輝達25日股價一度大跌6％，最後收跌2.6％。輝達25日凌晨在X發文恭賀Google，強調樂見Google在 AI 領域取得了重大進展，「而我們也將持續供貨給Google。」

輝達在文中強調，輝達領先業界一個世代，是唯一能夠運行所有 AI 模型、並在任何運算環境下執行的平台。與專為特定 AI 框架或功能設計的特殊應用積體電路（ASIC）相比，輝達提供了更卓越的效能、多功能性以及可互換性。