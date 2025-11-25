　
政治

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農、民進黨立委王義川、吳沛憶、吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳怡農爭取民進黨提名參選台北市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18用地一事，經台北市政府昨日與新光人壽正式完成塗銷地上權登記後，土地也回歸市府，也將續行與輝達之專案設定地上權簽約等事宜，不過，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，市府最後才積極投入解決問題，因此應該不算市府的政績。國民黨台北市議員曾獻瑩今（25日）反嗆，若排除市府在整個過程中的努力，恐怕任何市政成果都將被貼上「不算政績」的標籤，「難道要把翡翠水庫鋪滿光電板，才叫政績嗎？」

曾獻瑩指出，輝達在與北市府協商中，明確地表達地上權必須回到市府手中是關鍵條件——只有市府先與新壽合意終止原有契約、收回地上權後，才可能與輝達簽訂新的地上權合約。根據北市府與新壽的合約，新壽本身並不能直接將地上權轉讓給輝達，所以市府要求解約、塗銷登記，是為了合理合法取得土地，為輝達打造進駐空間。

曾獻瑩強調，從與新壽協商解約、地政局加快法定程序、產發局啟動後續審查，到與中央部會溝通及最終完成地上權塗銷，整個流程在合法架構下快速推動，為輝達後續設定地上權與提出投資計畫清出完整道路。曾獻瑩指出，若沒有市府跨局處整合，加上市議會跨黨派所有同仁的支持，輝達不可能在短時間內取得進駐所需的法律條件。

最後，曾獻瑩表示，輝達進駐帶來的是產業布局與城市發展，這些都是市民實際看得見的改變，也是值得肯定的市政成果。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

輝達蔣萬安北市府新光人壽李四川吳怡農曾獻瑩

