政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市府規定資本額8億！輝達副總驚：這麼小　在台子公司投資無上限

▲蔣萬安臺北市道路交通安全會報-李四川。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達確定進駐北士科T17、T18設立海外總部後，相關行政程序加速推進，原屬新光人壽的地上權已於今（24日）上午11點30分正式塗銷、全數回到北市府名下，象徵輝達設點的關鍵一役正式到位。台北市副市長李四川更透露，輝達對於未來在台投資「沒有上限」，甚至在視訊時，輝達副總裁聽到市府規定子公司資本額要8億元時，還脫口說「什麼？8億？這麼小…」

李四川表示，21日市府與新壽完成地上權解約後，今早地政局立即辦理塗銷，讓T17、T18回到北市府管理。他強調，整個過程雖被外界批速度慢，但市府寧可按程序、依法行政，也不能因為輝達是指標企業就「抄捷徑」，否則未來承辦人恐因程序問題被追究。李四川透露，議會一度希望他「硬起來」加快進度，他甚至還親自對新壽表態，「我可以承擔輝達不在台北市，最多就辭職而已！」公務員該守的底線不能破。

▲▼台北市長蔣萬安透露輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市長蔣萬安透露輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

談到輝達的投資規模，李四川回憶與輝達視訊時，市府向對方說明，為與北市府簽約，必須在台成立一家資本額至少8億元的子公司，沒想到輝達副總裁第一句反應竟是，「8億？這麼小…。」因此李四川認為，輝達投資金額「應該沒有上限。」

11/22 全台詐欺最新數據

曬與輝達副總會面合照　蔣萬安：見證歷史的時刻

曬與輝達副總會面合照　蔣萬安：見證歷史的時刻

輝達將在北士科T17、T18設立海外總部，台北市政府今（24日）會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）之專案設定地上權簽約等事宜，對輝達海外企業總部正式落腳臺北市，更向前邁進一步。台北市長蔣萬安也在臉書曬出輝達副總裁Scott Ekman上周來訪、親自遞交投資意向書的合照，蔣強調，輝達選擇臺北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「臺北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

