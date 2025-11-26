　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲孕婦可以喝蜂蜜水嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果小寶寶、年幼的孩子不能碰蜂蜜，孕婦是否能飲用蜂蜜水呢？近日婦產科醫師蘇怡寧就解惑，成年人的腸胃道防禦力和小嬰兒不是同個等級，且媽媽的腸胃道就本就是寶寶最堅固的城牆，所以如果是檢驗合格的產品，孕期是可以正常喝蜂蜜水的。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上發文表示，相信很多人都聽過，1歲以下的寶寶不能碰蜂蜜，連蜂蜜蛋糕也要小心，這其實是因為蜂蜜裡面可能含有肉毒桿菌的孢子，對腸胃道還沒有成熟的小嬰兒來說，確實會增加肉毒桿菌中毒的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也因此，有些懷孕的媽媽就會想說，還在自己肚子內的胎兒，是不是比新生兒更脆弱？萬一喝了檸檬蜂蜜，會不會影響到寶寶？蘇怡寧對此解釋，成年人的腸胃道防禦力和小嬰兒不是同個等級，「你的胃酸強度、你的腸道菌叢成熟度、你的免疫系統火力，技能都是點到滿」。

蘇怡寧繼續說道，當肉毒桿菌孢子進入到成人的腸胃道，「基本上就被胃酸和免疫系統打趴，根本沒有機會在體內發芽」，所以更別說要穿過胎盤影響寶寶，且醫學文獻也沒有證據顯示，孢子會直接傷害到兒，「因為媽咪的腸胃道，本來就是寶寶最堅固的城牆」。

蘇怡寧表示，蜂蜜真正的隱憂和所有食物一樣，就是外來汙染物，像是農藥殘留、抗生素、重金屬，或者加工過程的微生物汙染，所以原則很簡單，只要挑選檢驗合格的產品，孕期是可以正常喝蜂蜜水的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了
爆黃國昌「硬上女學生」　周玉蔻遭判刑定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

館長宣布「赴陸帶貨直播」準備100樣商品：讓台灣人看生意有多好

鼎泰豐S級出餐標準！他1原因收到「補償煎餃」　大票狂點頭

不工作「這個月爽領5萬！」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

舊行動電源回收「現賺400元」活動剩4天！　回收2顆再賺50元

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」　全場認同爆笑：80%都是

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

館長宣布「赴陸帶貨直播」準備100樣商品：讓台灣人看生意有多好

鼎泰豐S級出餐標準！他1原因收到「補償煎餃」　大票狂點頭

不工作「這個月爽領5萬！」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

舊行動電源回收「現賺400元」活動剩4天！　回收2顆再賺50元

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」　全場認同爆笑：80%都是

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

估房市「明年比今年好」　遠雄將推9案、總銷飆800億

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

屏東聖誕節搶先看！3聖誕樹、下雪光雕秀　打造南部最美耶誕村

建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

韓華教頭大讚王彥程「本人更帥」！重逢前隊友龐塞收到暖心祝福

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

華航「團票新公告」被激讚德政！網：不用被情勒了

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

快訊／「天琴」颱風生成！最新路徑曝

新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

舞力全開！國泰人壽首屆「創意舞蹈大賽」超燃登場

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

更多熱門

相關新聞

公園遭挖11處藏包！毒蟲「尋寶」求舔毒郵票

公園遭挖11處藏包！毒蟲「尋寶」求舔毒郵票

台中黃姓男子經販毒集團上手指示，從國外引進2700片「毒郵票」，又跑到西屯一處3千多坪大的公園內埋藏包裹，就地開挖11處，再拍攝埋包地點給幕後主嫌，該主嫌再轉給購毒者，自行前往「尋寶」取貨。檢方近日偵結，將黃姓男子起訴，並持續追查幕後藏鏡人中。

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」！蘇怡寧打臉

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」！蘇怡寧打臉

孕婦陣痛遭4醫院拒收　母子雙亡

孕婦陣痛遭4醫院拒收　母子雙亡

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答

關鍵字：

寶寶蜂蜜孕婦蜂蜜水蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面