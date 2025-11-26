小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

▲孕婦可以喝蜂蜜水嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果小寶寶、年幼的孩子不能碰蜂蜜，孕婦是否能飲用蜂蜜水呢？近日婦產科醫師蘇怡寧就解惑，成年人的腸胃道防禦力和小嬰兒不是同個等級，且媽媽的腸胃道就本就是寶寶最堅固的城牆，所以如果是檢驗合格的產品，孕期是可以正常喝蜂蜜水的。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上發文表示，相信很多人都聽過，1歲以下的寶寶不能碰蜂蜜，連蜂蜜蛋糕也要小心，這其實是因為蜂蜜裡面可能含有肉毒桿菌的孢子，對腸胃道還沒有成熟的小嬰兒來說，確實會增加肉毒桿菌中毒的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也因此，有些懷孕的媽媽就會想說，還在自己肚子內的胎兒，是不是比新生兒更脆弱？萬一喝了檸檬蜂蜜，會不會影響到寶寶？蘇怡寧對此解釋，成年人的腸胃道防禦力和小嬰兒不是同個等級，「你的胃酸強度、你的腸道菌叢成熟度、你的免疫系統火力，技能都是點到滿」。

蘇怡寧繼續說道，當肉毒桿菌孢子進入到成人的腸胃道，「基本上就被胃酸和免疫系統打趴，根本沒有機會在體內發芽」，所以更別說要穿過胎盤影響寶寶，且醫學文獻也沒有證據顯示，孢子會直接傷害到兒，「因為媽咪的腸胃道，本來就是寶寶最堅固的城牆」。

蘇怡寧表示，蜂蜜真正的隱憂和所有食物一樣，就是外來汙染物，像是農藥殘留、抗生素、重金屬，或者加工過程的微生物汙染，所以原則很簡單，只要挑選檢驗合格的產品，孕期是可以正常喝蜂蜜水的。