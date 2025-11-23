網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

▲孕婦不能吃燒烤？（示意圖／取自Pexels）

近日有網紅拍攝影片，稱孕婦不能吃燒烤。婦產科醫師蘇怡寧就說明，「你被干擾因子誤導了！」如果因為吃了燒烤而不舒服，進而導致險些流產，真正的醫學邏輯應該是吃了不乾淨或沒煮熟的食物，引發感染，進而收縮，最後導致流產風險，而不是「是吃燒烤害的」。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上發文點出網有疑問，「孕婦吃燒烤會流產嗎？」其實這是被干擾因子給誤導了。所謂干擾因子，就是confounder，「簡單說就是，你以為是A導致B，但其實是C在作怪，只是C跟A剛好同時發生，你就誤會成A是壞人」。

蘇怡寧以燒烤為例，有人吃了燒烤後不舒服，結果差點流產，因此下結論，說是燒烤導致、懷孕不能吃燒烤，但真正的醫學邏輯應該是，吃了不乾淨的食物或未煮熟的肉品，引發了腸胃炎或細菌感染，造成發燒脫水、子宮收縮，最後才導致流產風險。

因此，以整個因果鏈來說，真正的問題在於感染，而不是烤肉、烤法、火、烤網，只是大家只記得當天吃了燒烤，所以就把燒烤當壞人，而忽略了感染和不潔食物，而這就是典型的干擾因子。

蘇怡寧最後再舉例，也有人會說，懷孕吃海鮮會導致寶寶過敏，但可能只是吃了海鮮，且寶寶出生後剛好過敏，所以就以為是海鮮導致寶寶過敏，但真正的問題，應該是家族遺傳史或環境塵蟎，而非海鮮。但無奈的是，這類錯誤歸因的邏輯，卻時常在短影音上上演。