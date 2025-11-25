台中3千坪公園藏11毒包！毒蟲按「尋寶圖」取貨　求舔一口毒郵票

▲台中一名黃男將國外引進「毒郵票」分裝11袋，帶去公園埋毒。（圖／刑事局中打提供）



記者許權毅／台中報導

台中黃姓男子經販毒集團上手指示，從國外引進2700片「毒郵票」，又跑到西屯一處3千多坪大的公園內埋藏包裹，就地開挖11處，再拍攝埋包地點給幕後主嫌，該主嫌再轉給購毒者，自行前往「尋寶」取貨。檢方近日偵結，將黃姓男子起訴，並持續追查幕後藏鏡人中。

刑事局中打日前破獲一起毒品案件，先從關務署台中關接到通報，稱美國一只包裹有異狀，發現是以「蜂蜜」當作商品外觀的不明膏狀物，卻疑似摻加大麻，在台相對罕見。經警方送驗，驗出確實有大麻陽性反應，隨即循線逮捕訂貨的黃姓男子（22歲）。

▲美國引進的毒蜂蜜也被查獲。（圖／刑事局中打提供）



不只如此，黃男除了訂購毒蜂蜜，還從美國引進「毒郵票」，並且把2700格、54張毒郵票分裝成11小包，帶到台中西屯區中科附近一處大型公園內，挖了11處土，將毒郵票藏在裡頭，並將全數地點拍攝照片，傳給幕後上手。

幕後藏鏡人全程未經手，再將藏包地點轉給購買者，一名林男（38歲）就按照指示，猶如「尋寶」一般，四處尋找藏包地點，順利拿走毒郵票。

專案小組循線將黃男逮捕到案，發現黃男是在台負責領取國際包裹，並且接受指示前往交貨、藏毒，製造層層斷點，掩蓋販毒網絡。

▲▼黃男埋了11處毒郵票，再由幕後人轉達給購毒者前往「挖寶」。（圖／刑事局中打提供）



警方指出，新型態「郵票」毒品含有麥角二乙胺（LSD）成分，屬於中樞神經迷幻劑，施用後會產生錯覺、幻覺等症狀，嚴重會出現焦慮、恐慌、精神分裂及自殘等行為，是第二級毒品。至於「毒蜂蜜」也含有大麻，在台不合法。