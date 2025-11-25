全國家事類技藝競賽　中壢家商學生駱沛妤奪服裝設計金手獎

▲駱沛妤同學勇奪服裝設計金手獎第一名。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114學年度全國家事類技藝競賽，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼，其中流行服飾科學生駱沛妤勇奪服裝設計金手獎全國第一名，展現出超群的技術與創意；服裝製作、飾品製作與膳食製作各職類亦獲得優異成績。

▲駱沛妤同學於競賽中專注神情。（圖／教育局提供）

市府教育局25日表示，駱沛妤以扎實技術與沉穩表現勇奪金手獎。駱沛妤回顧備賽歷程時坦言，選手之路充滿挑戰，賽前的焦慮、自我懷疑與一次次挫折都曾讓她動搖，但她仍選擇更努力的練習，至今也成長了很多。「如今獲得的名次，讓我確信所有辛苦都值得了。」她分享，競賽中必須在面對未知題目的情況下，在極短時間內做出正確判斷並靈活應變；賽後觀摩其他選手實力堅強的作品更讓她深受啟發，激發未來創作的靈感。

▲中壢家商家事類技藝競賽參賽師生與校長賽後合影。（圖／教育局提供）

駱沛妤勇奪第一名，也取得桃園市政府教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓的機會。她期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將視野拓展成為未來設計的養分，也希望這趟旅程能成為突破的起點，為個人的設計道路開啟更多可能。

指導老師張淑芳老師也分享培訓過程的感動，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然非天才型選手，仍然以強烈的企圖心與堅毅的態度，一步一腳印苦練成材，看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容。駱沛妤的毅力與態度已成為學弟妹的典範，證明只要有決心與執行力，就能跨越所有阻礙，綻放屬於自己的光芒。