地方 地方焦點

嘉義社區發展成績亮眼　12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

▲▼ 社區福利推動成果出爐，嘉義縣12公所獲評優、甲等 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 社區福利推動成果出爐。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣114年公所社區發展業務輔導評鑑成績，大林鎮、六腳鄉、水上鄉、竹崎鄉、溪口鄉、義竹鄉等6公所（依筆畫排列）榮獲「優等獎」；大埔鄉、中埔鄉、太保市、民雄鄉、鹿草鄉、新港鄉等6個公所（依筆畫排列）獲「甲等獎」。

▲▼ 社區福利推動成果出爐，嘉義縣12公所獲評優、甲等 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，今年在公所與社區的共同努力下，「114年金卓越社區選拔」表現亮眼，包括竹崎鄉鹿滿、獅埜、灣橋社區，太保市新埤社區以及六腳鄉三義等社區獲獎，創下歷年最佳成績，充分多元創新的能量。

縣府也成功爭取中國信託慈善基金會「臺灣夢計畫」支持，大埔鄉和平社區正式掛牌加入築夢基地行列；加上竹崎鄉灣橋社區、中庄社區，目前嘉義縣已擁有3處築夢基地，注入更多希望。

縣長翁章梁表示，「社區」是落實各項社會福利的第一線場域，承擔老人、婦女、兒少、志願服務等多面向服務，公所是社區發展工作的核心樞紐，縣府與公所攜手，今年已輔導19個社區申請「福利社區化—幸福社區計畫」，並協助新港鄉、民雄鄉、大林鎮及竹崎鄉申請「福利社區化—旗艦型計畫」。

社會局期盼未來藉由公所社區發展業務輔導評鑑，協助公所在社區輔導上掌握更多方法、技術與資源，使工作更完善、更有力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

嘉義縣社區發展公所評鑑福利社區築夢基地

