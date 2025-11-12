盼「嘉義改變」！民進黨縣議員黃榮利完成縣長初選登記

▲▼ 黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 強調「嘉義改變」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

強調「嘉義改變」的嘉義縣議員黃榮利，11日正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。黃榮利指出，從政之路始於基層，歷任里長、代表會副主席、農會理事長、總幹事、太保市長到現任縣議員，一路走來傾聽民意、深耕地方，對嘉義長期發展需求有深刻體會。

他提到，台灣政治人物大致分為三種：「一種很會說但不會做，一種會做卻不會說，第三種是又會說又會做。」並笑言：「我也許只是加減會說，但絕對很會做！」

回顧政績，擔任太保市長期間，前三年即清償市庫所有債務，並陸續推動育兒津貼、學雜費補助、喪葬慰問金、防疫津貼等多項社會福利；同時改善三個易淹水的里，讓太保成為全縣十八個行政區中人口持續成長的城市。

在農會總幹事任內，推廣溫室栽培小番茄，面積達兩百多公頃，成功行銷全國，成為太保精緻農業代表；任副主席時，為解決鹿草地區垃圾掩埋與焚燒問題，帶隊前往鄉公所抗議，促成縣府興建焚化爐，為嘉義環境改善盡一份心力。

黃榮利強調，自己出身農家，深知治理地方不能靠喊口號，必須像務農一樣，一步一腳印，才能看見成果。針對外界質疑參選動機，他堅定回應：「我不是為了選立委，也不是為了一個職位，我要的是嘉義縣改變。如今已無意於名利，只盼能為嘉義留下實際的建設與成果。」

黃榮利提出「嘉義平衡工程」的未來構想，將從產業再造、青年回嘉、基礎建設與農業升級四個面向出發，推動嘉義全面翻轉。「這一仗不是權力的比賽，而是嘉義的未來，我會以公開、透明、務實的方式，讓每一分預算都花在人民身上。」

最後，他強調：「嘉義縣的進步是我一生的使命，要讓農工大縣進化成『科技嘉義』，為鄉親奮鬥到底。」