金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

▲金門首屆烏克麗麗嘉年華登場。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華（Taiwan Kinmen International Ukulele Festival）」於今（3）在風獅爺商店街登場，活動由金門國際烏克麗麗嘉年華籌委會與金門烏克麗麗 Club 共同主辦，邀集來自台灣、日本、韓國、越南、菲律賓，以及中國大陸廈門、漳州等地的烏克麗麗演奏家與團隊齊聚金門，透過舞台演出、音樂講座與交流活動，為金門注入濃厚的國際音樂能量。

嘉年華主活動於1月3日在風獅爺商店街北棟一樓登場，來自各國的演奏者與金門在地團隊輪番演出，琴音在商店街間流轉，吸引不少民眾駐足聆聽；1月4日則會於「咖啡微醺」舉辦特邀嘉賓專場音樂會暨講座大師班，透過近距離演出與教學分享，深化音樂教育與跨文化交流。

金門縣文化局副局長洪蘋萱致詞時表示，烏克麗麗在金門的推廣已深耕10餘年，金門烏克麗麗 Club 粉專成立至今約14年，早年即在金門傳統音樂館免費教學，帶動學習風潮，後續更走入校園，成立樂團，累積豐碩成果。她也特別指出，這場嘉年華活動並沒有任何公部門的補助，而是由主辦團隊、老師與家長自發籌辦，向民間企業募集經費完成，過程相當不易，值得肯定。

有現場民眾表示，活動規模雖不大，卻能感受到濃厚的音樂熱情與國際交流氛圍；也有人指出，縣府年年投入大量預算舉辦活動，是否更應該思考如何結合地方創意與長期培力，而非流於形式；更有人說，縣府沒給經費贊助就算了，但這種有國際人士來參加的活動，竟然連幫忙宣傳都沒有，金門推動觀光行銷的經費都花去哪了？

主辦單位期盼，透過這樣從教育出發、由民間自主推動的音樂嘉年華，逐步為金門建立具特色的國際文化品牌，讓世界透過音樂真正聽見金門。