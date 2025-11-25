烏樹林火勢受控！環保局強化分區管理、夜巡與AI監測　不讓同樣事再發生

▲環保局、消防局於烏樹林暫置場現地說明最新火勢控制狀況，強調現場已持續降溫、燃燒面積縮小。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁區烏樹林暫置場自21日晚發生廢棄物火警，引發外界關注，市府25日中午於市議會召開記者會後，環保局、消防局團隊立即前往現場向媒體與民眾說明火場最新狀況與救災困難，環保局長許仁澤強調，目前火勢已被有效控制，燃燒範圍持續縮小，後續將全面啟動強化巡查與管理機制，避免類似事件再度發生。

許仁澤局長表示，市府第一時間全面檢視暫置場管理，並已啟動分區堆置、提升消防預備水量、加強夜間巡查等措施，以降低延燒風險。「這次事件給我們很大的提醒，該承擔的責任絕不規避，所有改善會做到位。」他指出，丹娜絲颱風造成大量災後廢棄物湧現，「家戶清了又排、排了又清」，為避免堆置散落影響市容，市府才啟用烏樹林為集中處置點，並同步向中央爭取經費加速去化作業。目前營建混合物、廢樹枝清運均已啟動發包程序，後續將逐步加速清運量能。他也特別澄清：「外界所謂的石棉瓦推置於烏樹林不符合事實，請市民放心。」

針對這次火警，環保局已啟動全面檢視流程，包含提升消防備水量、加強夜巡、採行分區堆置降低風險，並訂定「暫置場防火SOP」、深層溫度定點監測。同時將導入AI偵測及熱感設備，與中央建立一致的災害廢棄物管理規範，使火災預防機制更精準。

市府強調，後續會持續與消防局合作，在確保火勢完全撲滅的同時，也以制度化方式杜絕類似危害再次發生。