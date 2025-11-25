批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

網搜小組／曾筠淇報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此話一出，日中關係變得緊張，而總統賴清德則曬出吃壽司的照片，用實際行動挺日本。不過，媒體人陳揮文就在直播中拋問，假如高市早苗後來態度轉彎，「我們可以把前幾天吃的壽司吐出來還給你？」

對於賴清德貼出吃壽司的照片，陳揮文昨（24）日就在直播中表示，賴清德不應該像網紅一樣，「你是總統，賴清德，你是我們的最後一張牌，就這樣，你這張牌不能隨便亂打，你不能隨便亂講」，比起吃壽司，更應該研究一下如何回應，而不是壽司拿起來就吃，然後表演。

接著陳揮文直言，「高市早苗的發言對我們一點都不友好，她根本沒有承認我們是國家，她把我們定義成其他地區」，且高市早苗是日本的首相，要捍衛的一定是日本的利益，「我們不能倚賴日本，也不能倚賴美國，川普跟高市早苗也沒有欠我們，你怎麼一天到晚就要選邊站？一天到晚就要靠人家什麼的，很好笑啊！我認為賴清德這一陣子的表現，就是標準的媚日，對日本這麼的諂媚，這麼的舔，舔成這樣子，很難看啊」。

▲總統賴清德力挺日本水產。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

陳揮文還點出他的擔憂，倘若高市早苗面對外交壓力，結果就出現他個人最不想看到的情況，即「假如高市早苗她轉彎了」，那台灣怎麼辦？「我們可以把前幾天吃的壽司吐出來還給你？」

陳揮文認為，「當賴清德的膚淺跟誤判被打臉的時候，不是賴清德一個人被打臉，我們整個國家都被打臉，你七早八早的選邊站，你就認為說，高市早苗是挺我們的」，那如果高市早苗轉彎呢？「我們一開始就不應該選邊站」。