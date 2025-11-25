　
政治

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事，日本有事」引發中國不滿，祭出暫停日本水產進口、不准國人赴日旅遊禁令，國民黨政治人物包括前總統馬英九、前黨主席洪秀柱也表態譴責高市早苗，「躁進、不負責任」。國民黨桃園市議員凌濤看不下去批評，自己對這些言論真的不能接受，一天到晚去罵日本幹麻？為何要罵關心台灣安全的日本？

前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱接連批評高市早苗「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。國民黨前主席洪秀柱昨更再度發文痛批，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣。

凌濤昨日晚間於政論節目《新聞面對面》上直言，實在無法認同這種現象，「你一天到晚去罵日本幹嗎？有一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。高市早苗在眾議院表示台灣跟菲律賓海域如果被封鎖，（日本）恐有存亡危機，有可能啟動集體自衛權，這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！」

凌濤說，高市早苗做出這些表態，在日本國內也許有壓力，有些人可能忌憚中國，呼籲收斂一點，希望她退一點，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

凌濤說完這些，主持人謝震武馬上問，「你說這些你會不會被黨紀處分？」其他來賓則笑稱「覺得會喔！」無黨籍桃園市議員于北辰更說，「我從來沒有麼贊同凌濤的想法」，凌濤則說「我覺得不會」。

11/23 全台詐欺最新數據

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
《彭博社》報導，美國在台灣議題上宛如「走鋼索」，總統川普接連與中日領袖通話，顯示他希望在「台灣有事」緊張局勢升級之際，平衡與亞洲2大經濟體之間的關係，甚至決心避免被捲入這場爭端。

國民黨高市早苗凌濤馬英九洪秀柱

