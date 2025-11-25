　
國際

高市川普通話25分鐘　日官員：雙方將敦促中國「承擔相符責任」

▲川普與高市早苗會面時，熱情握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗今（25）日上午與美國總統川普進行電話會談。日本內閣官房長官木原稔透露，雙方確認將敦促北京承擔與其國際地位相符的責任。

TBS報導，高市早苗今日上午應川普邀請，進行了約25分鐘的電話會談，雙方就強化日美同盟、印太局勢等議題交換意見。會談期間，川普也向高市說明了前一天與中國國家主席習近平通話內容，以及美中關係狀況等。

木原稔則在今日下午的記者會上表示，「透過這次日美領袖電話會談，日美同盟已構築了穩固的信賴關係。同時，也確認了雙方將敦促中國承擔與其地位相符的責任。」他進一步評價這次會談「非常有意義」。

這次通話時機相當敏感，正值高市在國會發表「台灣有事論」，引發北京強烈抗議之際。高市早苗也強調，這次通話確認了日美緊密合作，具有顯著成果。

川習通話「日本事前知情」！川普完全不提台灣　專家：北京很焦慮

川普接連致電中日領袖　彭博：決心「避免捲入爭端」

「台灣有事」中日鬧到聯合國　彭博：北京施壓全球選邊站

 
11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁
批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

美國人6.2萬快到手？商務部長有信心

美國人6.2萬快到手？商務部長有信心

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）24日表示，川普政府有信心能在最高法院贏得「關稅案」，一旦此案獲勝，也將替總統川普承諾的每人2000美元（約新台幣6.2萬元）關稅紅利支票鋪路。

陸學者：川普介入中日問題　東京不太可能升級局勢

陸學者：川普介入中日問題　東京不太可能升級局勢

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

川普接連致電中日「避免捲入爭端」

川普接連致電中日「避免捲入爭端」

日美川普高市早苗印太台灣有事習近平

