高市川普通話25分鐘　日官員：雙方將敦促中國「承擔相符責任」

▲川普與高市早苗會面時，熱情握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗今（25）日上午與美國總統川普進行電話會談。日本內閣官房長官木原稔透露，雙方確認將敦促北京承擔與其國際地位相符的責任。

TBS報導，高市早苗今日上午應川普邀請，進行了約25分鐘的電話會談，雙方就強化日美同盟、印太局勢等議題交換意見。會談期間，川普也向高市說明了前一天與中國國家主席習近平通話內容，以及美中關係狀況等。

【速報】木原官房長官「中国に立場に相応しい責任を果たすよう働きかけていくこと確認」 日米首脳電話会談で https://t.co/l05zgKY1D7 — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) November 25, 2025

木原稔則在今日下午的記者會上表示，「透過這次日美領袖電話會談，日美同盟已構築了穩固的信賴關係。同時，也確認了雙方將敦促中國承擔與其地位相符的責任。」他進一步評價這次會談「非常有意義」。

這次通話時機相當敏感，正值高市在國會發表「台灣有事論」，引發北京強烈抗議之際。高市早苗也強調，這次通話確認了日美緊密合作，具有顯著成果。

川習通話「日本事前知情」！川普完全不提台灣 專家：北京很焦慮



川普接連致電中日領袖 彭博：決心「避免捲入爭端」



「台灣有事」中日鬧到聯合國 彭博：北京施壓全球選邊站