陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

▲日本首相高市早苗涉台言論徹底惹怒中國。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「日本或將成為亞洲最危險的國家。」大陸清華大學國際關係學系教授劉江永接受《東方衛視》專訪時指出，日本首相高市早苗的錯誤言論背後存在特定社會支持力量，並警示日本正在偏離戰後和平發展軌道，其國家戰略與軍事走向值得高度關注，未來可能對區域安全構成重大風險。

日本首相高市早苗近日拋出「大陸若對台動武，日本可能進入『存亡危機事態』」等爭議性言論，引發國際強烈關注。針對日本國內輿論反應及其背後戰略走向，大陸清華大學國際關係學系教授劉江永接受《東方衛視》專訪稱，「若日本持續偏離和平發展道路，未來不排除成為『亞洲最危險的國家』。」

劉江永指出，高市早苗的發言並非偶然，而是日本國家戰略轉向的縮影。他強調，日本從戰後的「專守防衛」逐步朝可行使「集體自衛權」擴張，從經濟優先轉為「國力全面服務軍事」，軍工產品出口政策的鬆綁，更象徵日本正朝軍事大國化邁進。

「這些變化都值得高度警惕。」劉江永重申，日本的國家戰略已出現「明顯危險傾向」。他指出，軍品導向的政策調整、擴大防衛預算、配合美國印太戰略部署等一系列行動，使日本逐步朝「戰略冒進」靠攏。「不排除在若干年後，在新的國際格局下，日本可能成為亞洲最危險的國家。」

針對高市的爭議發言，日本國內政治圈並非完全買單。六位仍具影響力的日本前首相中，有三位對高市提出反對意見。前首相、現任立憲民主黨黨首野田佳彥批評，高市身為首相卻發言「太輕率」；前首相鳩山由紀夫更是公開抵制，強調不應推動危險的安全政策；另一位前首相石破茂也表達反對意見。相較之下，麻生太郎、菅義偉與岸田文雄選擇保持沉默。

劉江永分析，這種「不表態」本質上是一種默許，岸田僅在觸及「無核三原則」和核武器引進等敏感議題時表達擔憂，擔心高市的激進立場可能讓日本陷入巨大爭議。

談及日本內部反應，部分日本民眾透過文章、示威遊行等方式提出質疑，劉江永提醒，這些聲音並不能完全代表日本整體社會，「日本內部的民意非常複雜，且新聞媒體的傾向性高度影響民調結果。」

劉江永也指出，由於中方系統性、針對性、持續性的反制措施，日本國內已出現一定分化。例如日媒《產經新聞》、《讀賣新聞》這類對中國負面報導較多的媒體，民調顯示支持高市比例偏高；《每日新聞》的民調結果則相反；NHK和共同社的數據相對居中，但共同社最新調查中，仍有48%支持高市，43%反對。

劉江永表示，「我們要防止高市的狂言把整個日本推到一個不可救藥的地步。」同時他提醒，高市之所以態度強硬，與其背後存在的社會支持有關。更重要的是，中方要通過理性表達、擺事實講道理，在法理和事實層面讓日本公眾真正認識到事情的利害得失與是非曲直。