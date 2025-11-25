　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番。（圖／蕭美琴IG）

記者陶本和／台北報導

中國政府因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，暫停進口日本水產；總統賴清德日前分享午餐照，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，以實際行動力挺日本。對此，副總統蕭美琴昨天（26日）在結束一整天忙碌行程，趁著日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好生食級干貝區，發現畫有「中分頭」的Q版賴清德宣傳圖片。

賴清德日前透過社群媒體分享自己的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝；雖然他在貼文中沒有明確提到是因中國打壓日本水產，也沒有提及力挺日本水產的文字，但其發文表態的意味已經非常鮮明。

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德，特別拿出手機拍照。（圖／蕭美琴IG）

蕭美琴昨天晚間在結束一整天忙碌的行程後，她趁著日本知名超市LOPIA打烊前，特別衝去血拚一番。蕭美琴一席深藍色率性西裝套裝、戴著口罩，肩上背著大容量黑色托特包，儼然像個一般上班族，下班後在超市購物的模樣。

蕭美琴從零食區一路逛到生食區，她把購物車裝得滿滿的一大籃。她除了選購知名的一蘭拉麵外，她在生食冰箱發現標榜「台日友好」的生食級干貝，上面還畫有「中分頭」的Q版賴清德吃壽司宣傳圖片，她特別拿起手機拍下照片紀念。

▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▼總統賴清德分享午餐菜單，享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

▲▼我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

事實上，台日外交互動，在過去幾年標榜「善的循環」，在疫情期間，日本面臨口罩短缺，台灣政府提供台灣製口罩，而在台灣缺疫苗時，日方也大方提供百萬劑疫苗。

此外，在國際政治受到壓迫時，台日也互相照應。回顧2021年時，中國政府以多次檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣的鳳梨，但此舉在國際間被認為是兩岸角力的政治動作；當時日本首相安倍晉三，則是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來好好吃，以表達對台灣農產品的支持。

如今，中國政府因不滿高市早苗「台灣有事」的言論，暫停進口日本水產，賴清德則比照安倍晉三，透過社群媒體分享自己的午餐，表達台灣政府挺日的態度；副總統蕭美琴則是在下班後，在知名日本超市血拚，購買日本商品。

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番。（圖／蕭美琴IG）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

泰達幣糾紛逼2男口交+互吃排泄物...4嫌交保　長髮女惡煞曝光

閣樓挖出「超人第1期」首刷漫畫　2.8億天價成交破紀錄

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

更多熱門

相關新聞

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

民眾黨主席黃國昌24日透露，前民眾黨主席柯文哲將啟動「土城十講」，且自己跟大家保證土城十講絕對講完，絕對不會像賴清德的「團結十講」，講到後面講不下去，自己去參加第一講，有在節目分享自己的觀察跟看法，就是總統賴清德到底在搞什麼。柯文哲隨即釋出「今天來民眾黨部走走」影片，片中柯文哲與民眾黨主席黃國昌合體，當聽到被形容是「兩個太陽」，柯直言，兩個太陽比沒有太陽好，民眾黨現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。

賴清德要求加速打造「台灣之盾」　精進戰術、改善資通電環境設備

賴清德要求加速打造「台灣之盾」　精進戰術、改善資通電環境設備

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴賣國

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴賣國

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

關鍵字：

台日關係賴清德蕭美琴日本水產中國封鎖

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面