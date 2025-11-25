影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番。（圖／蕭美琴IG）



記者陶本和／台北報導

中國政府因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，暫停進口日本水產；總統賴清德日前分享午餐照，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，以實際行動力挺日本。對此，副總統蕭美琴昨天（26日）在結束一整天忙碌行程，趁著日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好生食級干貝區，發現畫有「中分頭」的Q版賴清德宣傳圖片。

賴清德日前透過社群媒體分享自己的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝；雖然他在貼文中沒有明確提到是因中國打壓日本水產，也沒有提及力挺日本水產的文字，但其發文表態的意味已經非常鮮明。

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德，特別拿出手機拍照。（圖／蕭美琴IG）



蕭美琴昨天晚間在結束一整天忙碌的行程後，她趁著日本知名超市LOPIA打烊前，特別衝去血拚一番。蕭美琴一席深藍色率性西裝套裝、戴著口罩，肩上背著大容量黑色托特包，儼然像個一般上班族，下班後在超市購物的模樣。

蕭美琴從零食區一路逛到生食區，她把購物車裝得滿滿的一大籃。她除了選購知名的一蘭拉麵外，她在生食冰箱發現標榜「台日友好」的生食級干貝，上面還畫有「中分頭」的Q版賴清德吃壽司宣傳圖片，她特別拿起手機拍下照片紀念。

▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）



▼總統賴清德分享午餐菜單，享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）



事實上，台日外交互動，在過去幾年標榜「善的循環」，在疫情期間，日本面臨口罩短缺，台灣政府提供台灣製口罩，而在台灣缺疫苗時，日方也大方提供百萬劑疫苗。

此外，在國際政治受到壓迫時，台日也互相照應。回顧2021年時，中國政府以多次檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣的鳳梨，但此舉在國際間被認為是兩岸角力的政治動作；當時日本首相安倍晉三，則是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來好好吃，以表達對台灣農產品的支持。

如今，中國政府因不滿高市早苗「台灣有事」的言論，暫停進口日本水產，賴清德則比照安倍晉三，透過社群媒體分享自己的午餐，表達台灣政府挺日的態度；副總統蕭美琴則是在下班後，在知名日本超市血拚，購買日本商品。

▲副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番。（圖／蕭美琴IG）

