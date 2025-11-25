陸學者：川普介入中日問題　東京不太可能升級局勢

▲大陸涉台學者包承柯。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國總統川普接連與大陸國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，外界關注是否能為中日緊張局勢降溫。大陸學者包承柯向《東森新媒體ETtoday》分析，在川普介入中日問題之後，高市早苗不太可能再升級局勢，否則可能破壞日美關係；同時，高市早苗也不會輕易在「台灣有事」言論上退讓，大陸恐加大對日本的制裁。

對於川習兩人上月（10）底在韓國釜山見面，一個月後又進行通話，包承柯表示，在中美領導人已建立良好關係的基礎上，進一步就地區熱點問題進行溝通是非常必要的，其中也包括近期中日問題的發酵。

據新華社引述，川普在通話中表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解「台灣問題」對於中國的重要性。包承柯認為，這個態度是一個新的變化與發展，可以看出中美領導人在「台灣問題」上形成一種以歷史為基礎的新互動關係。

川普接連與中日領導人通話，能否緩解中日緊張關係？包承柯相信，川普與高市早苗的通話，肯定也涉及當前中日的尖銳對立問題，未來情勢是否緩解，就要看高市早苗如何處理「台灣有事」說，是堅持還是撤銷該發言。但是包承柯並不認為高市早苗會輕易退讓，仍會堅持一段時間，因為事件實際上反映出日本右翼勢力的長期思維。

包承柯還提到，美國介入中日之間的衝突，過去也有先例。他舉例，在2010年大陸漁船與日本巡邏船在釣魚台海域相撞，以及2012年日本欲將釣魚台「國有化」，都有美國的介入。因此包承柯認為美國這次的介入並不是特例，而中國政府也希望問題得到解決，但是核心利益不能被審判。

在中美關係緩和之際，北京是否可能透過華府施壓東京讓步？包承柯指出，如果要川普向日本政府施壓，主要是看日美關係有多大的韌性來處理這樣的問題。他強調，在川普介入的情況下，日本如果要升級局勢，就會冒著往破壞日美關係的方向發展，這是高市早苗承受不起的，因此可能性不太大。

談及北京是否可能再對日本祭出更多反制措施，包承柯說，目前大陸所表達的初步立場是堅定而節制的，主要還停留在警告，如果日本政府繼續維持不撤回言論的態度，他認為北京會變得更加嚴厲且強硬，在其他領域或更深層次加大對日本的制裁。