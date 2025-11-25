川習通話「日本事前知情」！川普完全不提台灣　專家：北京很焦慮

▲ 川普10月訪日，與高市早苗會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日與中國國家主席習近平電話會談，隨後與近期陷入「台灣有事」發言風波的日本首相高市早苗通話。但川普事後發文僅稱與習討論烏俄戰爭、芬太尼、大豆及其他農產品等議題，並未提及台灣。分析人士認為，這突顯中方施壓失敗的挫折感。

中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中向川普強調，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，並稱「中美曾並肩作戰對抗法西斯主義和軍國主義，現在應攜手捍衛二戰成果」。但川普在Truth Social貼文中對此隻字未提，僅稱這是上月在南韓釜山會面的後續行動。

根據《日經亞洲》，華府智庫捍衛民主基金會資深中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）分析指出，「中國要求通話，而習近平選擇以二戰秩序論調談台灣，這是一個戰略訊號」，他認為北京試圖在中日爭端進一步國際化前，先向華府確立其偏好的歷史詮釋權。

辛格頓指出，中國擔心會有更多國家效仿東京，聲稱封鎖或攻擊台灣將影響自身安全，「這種措辭和時機與其說是有自信，不如說是焦慮。」

史汀生中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，北京此舉意在敦促華府「約束日本」，而非要求美方對台海立場表態。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）則認為，川普發文未提台灣，要麼顯示他對此敏感議題保持謹慎，要麼代表他對此不感興趣。

戰略暨國際研究中心學者李文（Henrietta Levin）注意到，習近平在通話中並未嚴厲批評美國對台政策或近期軍售案，僅重申中方立場，顯然雙方優先考量都是維持雙邊關係穩定。但她也警告，若川普真的未對中國施壓日本表達關切，「美國總統在這種情況下不支持其最重要盟友，會很令人震驚。」

一名日本官員向《日經亞洲》透露，東京事前已知曉川習通話安排，並稱日美協調機制運作良好。川普隨後與高市通話，而高市稱川普在電話中向她簡述美中關係現狀。分析人士預期，高市將在川普4月赴中前首度出訪美國，以協調對中政策。

辛格頓強調，川普就台海議題採取模糊態度實際上相當關鍵，「他推動貿易談判的同時並未犧牲台灣。釜山會談未涉及台灣問題，且美國持續推動經貿對話之際，仍不斷批准大規模對台軍售」，認為習近平在通話中強調台海問題，反映出對川普未如中國所願轉變立場的不滿情緒。