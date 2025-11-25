美國人6.2萬快到手？　「關稅案會贏」商務部長有信心

▲盧特尼克有信心贏得關稅案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）24日表示，川普政府有信心能在最高法院贏得「關稅案」，一旦此案獲勝，也將替總統川普承諾的每人2000美元（約新台幣6.2萬元）關稅紅利支票鋪路。

盧特尼克接受《福斯財經網》專訪時說，關稅將成為本屆政府維護國安與人民經濟安全的重要措施之一，「我們將會贏得這件案子，這很清楚」，並補充提到，他月初親自出席了最高法院口頭辯論。

盧特尼克也提到，若最高法院做出反對關稅的裁決，川普政府仍掌握「各種政策和工具」，包括美國貿易法第232、301和338條款，允許政府以國安或反制不公平貿易為由，實施關稅等限制措施。

盧特尼克指出，政府把關稅視為經濟議程基石，並且能為民眾帶來實際好處，「向美國人民證明關稅有多棒的方法之一，就是讓他們分享每年關稅收入的一部分，給需要錢的人每人2000美元。」

川普提議將關稅收益以股利形式發放給中低收入人民，屆時還將設定排富條款，預計2026年中旬開始發放。不過，經濟學家警告，直接把紅利支票寄給民眾，可能在物價高漲之際加劇通膨，甚至惡化國家債務。華府智庫「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）更主張，額外關稅收入應該用於減少赤字，而非以現金紅利形式發給納稅人。

對此，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）於23日回應，一次性向美國民眾支付2000美元，既不會加劇通膨，也不會改變國家的整體宏觀經濟狀況，「這不是某種正在進行中的新福利計畫」。