川普接連致電中日領袖　彭博：決心「避免捲入爭端」

▲「台灣有事」爭端延燒之際，川普接連致電中日領袖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國在台灣議題上宛如「走鋼索」，總統川普接連與中日領袖通話，顯示他希望在「台灣有事」緊張局勢升級之際，平衡與亞洲2大經濟體之間的關係，甚至決心避免被捲入這場爭端。

川普與中國國家主席習近平通話1小時，也是兩人10月30日在南韓會晤、達成貿易休兵之後首次直接對話。中國官媒指出，習近平強力施壓台灣議題，並將台灣回歸中國形容為「二戰後國際秩序的重要組成部分」，呼籲美中共同「維護二戰勝利成果」。

通話結束幾小時後，川普又主動致電日本首相高市早苗，重申美日同盟關係，並更新了中國相關情勢資訊。川普還告訴高市，隨時可以打電話給他。

▲習近平與高市早苗上月會晤時握手。（圖／路透）



《彭博社》指出，美中才剛達成貿易休兵不到幾周，中日就因台灣問題引發持續衝突，為川普與習近平的關係注入新的不確定性。川普決定與中日領袖對話，凸顯他決心避免被捲入「關鍵盟友」對上「最大稀土供應國」之間的爭端。

這波密集外交動作，也正值美中貿易團隊敲定協議之際。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月稍早表示，雙方有望在感恩節前達成稀土協議，但關鍵執行細節仍在協商中。

川普形容今日與習近平的通話「非常好」，雙方討論了黃豆等農產品採購，以及合作打擊芬太尼（fentanyl）走私等議題。川普還說，他已同意明年4月訪問北京，並邀請習近平明年進行國事訪問。