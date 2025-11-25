　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普接連致電中日領袖　彭博：決心「避免捲入爭端」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣有事」爭端延燒之際，川普接連致電中日領袖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國在台灣議題上宛如「走鋼索」，總統川普接連與中日領袖通話，顯示他希望在「台灣有事」緊張局勢升級之際，平衡與亞洲2大經濟體之間的關係，甚至決心避免被捲入這場爭端。

川普與中國國家主席習近平通話1小時，也是兩人10月30日在南韓會晤、達成貿易休兵之後首次直接對話。中國官媒指出，習近平強力施壓台灣議題，並將台灣回歸中國形容為「二戰後國際秩序的重要組成部分」，呼籲美中共同「維護二戰勝利成果」。

通話結束幾小時後，川普又主動致電日本首相高市早苗，重申美日同盟關係，並更新了中國相關情勢資訊。川普還告訴高市，隨時可以打電話給他。

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲習近平與高市早苗上月會晤時握手。（圖／路透）

《彭博社》指出，美中才剛達成貿易休兵不到幾周，中日就因台灣問題引發持續衝突，為川普與習近平的關係注入新的不確定性。川普決定與中日領袖對話，凸顯他決心避免被捲入「關鍵盟友」對上「最大稀土供應國」之間的爭端。

這波密集外交動作，也正值美中貿易團隊敲定協議之際。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月稍早表示，雙方有望在感恩節前達成稀土協議，但關鍵執行細節仍在協商中。

川普形容今日與習近平的通話「非常好」，雙方討論了黃豆等農產品採購，以及合作打擊芬太尼（fentanyl）走私等議題。川普還說，他已同意明年4月訪問北京，並邀請習近平明年進行國事訪問。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／2女學生都懷孕！補教師被通緝2年栽了
Energy回來了！宣布下個月合體開唱「坤達、書偉確定現身」
快訊／連人帶車4樓墜落！司機活活摔死
快訊／統一發票開獎！千萬獎號碼出爐
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普接連致電中日領袖　彭博：決心「避免捲入爭端」

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

中國致函聯合國抗議高市「武力威脅」　日本回函反駁：不實指控

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

川普接連致電中日領袖　彭博：決心「避免捲入爭端」

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

中國致函聯合國抗議高市「武力威脅」　日本回函反駁：不實指控

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

角頭「瘋寬」遺體相驗　家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

最強奶媽被開價「花100萬約會1天」！私訊截圖曝 謝薇安首發聲

快訊／台南善化小貨車撞砂石車「2人受困」　駕駛左腳變形送醫

離奇！國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

當庭咆哮、插話還想衝法檯　律師被趕出法庭...還禁止訴訟代理

獨／搞大女學生肚子遭判刑　補教師被通緝逃2年...看診露馬腳

Energy回來了！宣布下個月合體開唱「坤達、書偉確定現身」

楊丞琳宣布台灣辦見面會！　喊話粉絲：像家人的聚會

【廣編】寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」開幕　Jeep全新展示中心首公開

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

國際熱門新聞

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

即／習近平晚間與川普通話

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　只差一步就火化

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

YTR吃血腸被宰　韓商團擬索賠652萬

更多熱門

相關新聞

高市再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

高市再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

日本政府25日針對首相高市早苗「台灣有事」相關發言，透過內閣會議書面回應公明黨質詢，強調「存亡危機事態」認定標準不變，「完全維持政府先前立場」，無須檢討修正。

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

川習通話談到台灣？　我方正與美方確認涉及台灣的論述

川習通話談到台灣？　我方正與美方確認涉及台灣的論述

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

關鍵字：

台灣有事川普習近平高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面