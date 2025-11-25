好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

▲好市多黑五邁入第3天。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」開跑，明（26）日將邁入第3天，台灣好市多臉書搶先曝光第3波優惠品，多達20項，包括「SONY 75吋 4K 顯示器」一口氣可省下12,500元，其他還有充電式智能音波牙刷、BRUNO 多功能氣炸烤箱等實用家電，另外超人氣「日本A4和牛肋眼真空包」也加入黑五優惠行列。

▲好市多透露黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

好市多公布「第3波優惠」品項搶先看：

3C

・SONY 75吋 4K 顯示器，省下12500元。

・LG 65吋 OLED 顯示器，省下11120元。

・SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器，省下8300元。

・SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，省下3200元。

・BOSE SOLO II 電視音響，省下1600元。

・MSI 15.6吋電競筆記型電腦，省下8000元。

▲▼好市多黑五第3波優惠，顯示器省上萬。（圖／業者提供）



▲小家庭適合的移動電視也有下殺。（圖／業者提供）



家電、廚房

・DYSON 手提無線吸塵器 V8，省下800元。

・PANASONIC 10.5公斤滾筒溫水洗衣機，省下3200元。

・PANASONIC 10公斤熱泵乾衣機，省下6240元。

・LAIFEN 萊芬 高速吹風機 SE，省下560元。

・PHILIPS 充電式智能音波牙刷 2入，省下1000元。

・BRUNO 多功能氣炸烤箱 15公升，省下600元。

・LE CREUSET 鑄鐵深圓鍋含蓋24公分，省下2000元。

精品

・4.25克拉圓形鑽石手鍊，省下34000元。

居家、生活

・HOTEL GRAND 萊賽爾雙人柔蠶絲四季被（80×210公分），省下500元。

・MEGRHYTHM 蒸氣眼罩舒緩氣享組（36片），省下160元。

・ACUVUE 歐舒適每日拋隱形眼鏡 90片入，省下1500元（買4盒省下金額）。

服飾

・CALVIN KLEIN 男純棉平口褲三入（S–XL），省下160元。

生鮮、飲品、食品

・日本A4和牛肋眼真空包（每公斤），省下600元。

・I-MEI 義美 厚奶茶（946毫升×3瓶），省下30元。

▲▼好市多黑五第3波優惠。（圖／業者提供）

好市多今年「黑五購物周」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點至晚間9點半」，優惠商品總數擴大至「超過500項」，每日逐波釋出。

黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。