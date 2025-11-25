黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野各黨派持續布局2026，尤其首都台北選戰備受外界關注，民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年則各多提名1人，民眾黨主席黃國昌日前更自信喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25日）指出，兄弟登山各自努力，這並沒有衝突，尊重民眾黨，也預祝他們達成目標。

黃國昌拋出北市民眾黨要6席全壘打，但戴錫欽日前強調，國民黨目標是單獨過半。戴錫欽今日說明，這是簡單數學，完全沒有衝突，民眾黨4+2，「我們尊重他，也預祝他們達成目標。」

戴錫欽表示，國民黨上次選舉完後本來就是單獨過半，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題。他說，北市議會席次有61席，藍白有很大各自努力的空間，也有很多合作的空間，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨目標非常簡單，就是希望單獨過半，也希望跟民眾黨等友黨把席次極大化。

這說法是配合黃國昌說只要民進黨席次變少就可以達成？戴錫欽則說，沒有誰配合誰，自己很早就提出論述，不管是單獨過半或是跟友軍席次極大化，這都是一貫的論述，不管民眾黨提名策略，以及是否支持台北市長蔣萬安連任，國民黨都充分尊重。