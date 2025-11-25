王義川自稱「台灣國」立委　謝龍介嗆：那就別待在中華民國立法院

▲民進黨立委王義川在住址寫下「台灣國桃園市」。（圖／翻攝自Threads／@ycwangriver1）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委王義川日前赴日旅遊在繪馬上寫「台灣國桃園市」，今在立院更強調自己是台灣國立委，引發議論。對此，國民黨立委謝龍介嗆，如果他這麼忠於臺灣國，那就應該去努力獨立建國，就不應該留在中華民國的立法院；藍委王鴻薇也說，「今天你跑錯地方囉」，中山南路一號是中華民國立法院，不是台灣國立法院。

謝龍介指出，他要推動臺灣建國，這是他的志願跟志向，大家只能尊重，但不要忘了王義川是中華民國的立法委員，現在是中華民國的立法院，他是中華民國的立法委員。中華民國從1911年建國至今已經114年，請問王義川台灣國的國旗在哪裡？台灣國的國歌怎麼唱？

謝龍介提到，中華民國的國民投票給他，讓他成為中華民國的立法委員，大家要捍衛中華民國的憲法、捍衛中華民國，所以這些言論如果只是茶餘飯後、開開玩笑可以，但是真正在國會殿堂是要捍衛中華民國，才不愧於你是中華民國立法委員的職守。

謝龍介表示，王義川的這個說法，不論是總統蔡英文、總統賴清德都沒有聽過他們直接說「台灣國」，他這個說法會不會連綠營內部都嚇一跳，台灣如果能建國獨立，總統陳水扁講過，「那我當總統早就推動了」，很多人有夢，但是做不到就是做不到，如果你要陷2300萬人於兵災之中的風險，這是你個人的選擇，奉勸不要把臺灣2300萬人推向戰火裡面。

記者問，是否認為王義川要辭職負責？謝龍介也說，要不要辭職是他個人的事，如果他這麼忠於臺灣國，那就應該去努力獨立建國，就不應該留在中華民國的立法院，也應該要讓支持者了解你到底是中華民國還是臺灣國的立委。

藍委王鴻薇也說，中華民國的立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論，另外也要提醒王義川，「今天你跑錯地方囉」，中山南路一號是中華民國立法院而不是台灣國立法院。

