「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

▲行政院長卓榮泰（左）25日在立法院進行施政總質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。但行政院長卓榮泰今（25日）表示，中華民國只有台、澎、金、馬，在這裡有效的行使民主政治，至於大陸那個土地 ，是中華人民共和國所有，它的治權、統治權都在那裡。對於民進黨立委賴瑞隆詢問是否同意「一國兩區」是統戰陷阱，而台灣任何政黨領袖講出這種話不恰當？卓榮泰說：「沒有錯。」

卓榮泰25日到立法院進行施政總質詢。賴瑞隆詢問卓榮泰，蕭旭岑說國民黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區，是否同意？卓說：「中華民國只有台、澎、金、馬。」賴追問，現在講一國兩區的一國是哪一國？卓回應，這裡講當然是中華民國。

賴瑞隆接著表示，但中共講的絕對是中華人民共和國，而現在很多人被誤導的一國只有中華人民共和國，所以當這時間點講一國兩區時，很容易是對應到中共的說法，也就是台灣變成一個區，這會是統戰陷阱、認知作戰、誤導全世界認為台灣接受這樣的說法，所以他認為台灣任何政黨領袖講出這樣的話，並不恰當，同意嗎？

卓榮泰說，沒有錯，中華民國就是台、澎、金、馬，在這裡有效的行使民主政治，至於大陸那個土地 ，是中華人民共和國所有，它的治權、統治權都在那裡。

賴瑞隆也表示，現在沒有人相信台灣有能力繼續統治中共土地，全世界沒有人相信，現在講的一國兩區最後結果是中華民國台灣被消滅，「我們認為國內各政黨領袖，應該站在台灣這邊，而不是中共那邊，這才對得起台灣人，同意嗎？」卓榮泰說，完全同意，中華民國台灣就是完完全全的主權獨立國家。