最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

記者詹詠淇／台北報導

2026台南市長選戰競爭激烈，民進黨方面為立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，國民黨方面除了立委謝龍介呼聲極高，前立委陳以信也已表態投入初選。《TVBS》今（24日）公布最新民調，結果顯示陳亭妃以47%領先謝龍介34%，而林俊憲則是38%輸給謝龍介41%，落後3%。對此，林俊憲回應，自己哭笑不得，這次出現這種奇怪民調，「我真的不知道該怎麼講，我的民調會輸給謝龍介？」

TVBS民調中心今（24日）公布最新民調，若是陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度47%勝過謝龍介34%，領先幅度擴大至13個百分點。若是林俊憲對決謝龍介，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外有21%未決定。

對此，林俊憲晚間回應，看到T台又出了這種民調，「我感覺是哭笑不得」，當然媒體會有其所謂的立場、機構效應，但這次出現這種奇怪的民調，「我真的不知道該怎麼講，我的民調會輸給謝龍介？」

林俊憲說，他只能呼籲選民，去感受周邊氛圍，看看T台民調呈現的數字，「跟你們的感覺到底差距如何」。