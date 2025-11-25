　
地方 地方焦點

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

▲陳以信提出「草山熱氣球帶你到月球」政見，盼打造台南山區新觀光品牌。（記者林東良翻攝）

▲陳以信提出「草山熱氣球帶你到月球」政見，盼打造台南山區新觀光品牌。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，25日公布第22項政見，以「草山熱氣球帶你到月球」為主題，宣布將在台南東側內山地區推動常態性熱氣球觀光，盼以大型亮點活動重新帶動左鎮、南化、楠西、龍崎等地經濟動能，翻轉長期被忽視的山區發展。

陳以信表示，台南內山因交通相對不便、投資滯後，始終被視為觀光弱勢區，但區域內卻擁有台灣最具代表性的自然景觀，包括左鎮與龍崎的月世界惡地、類似美國大峽谷的岩層地貌、廣闊台地與獨特森林景觀，是「天然美術館級」的珍貴地景，只因缺乏吸客亮點而未被看見其真正價值。

陳以信指出，若成功當選市長，將以台東鹿野熱氣球嘉年華為標竿，規劃在台南推動常態熱氣球升空活動。過去鹿野熱氣球每年吸引數十萬觀光人潮、創造數十億產值，內山地區地勢條件相近，更因泥岩惡地景觀有著「月球感」的稀有視覺效果，極具打造品牌的潛力。

陳以信進一步表示，從左鎮草山月世界到龍崎牛埔惡地，只要規劃固定場域設定熱氣球繫留升空點，遊客從高空俯瞰便能感受到如同登月般的震撼地景；而楠西與南化的台地同樣地勢開闊，也十分適合發展定時升降活動，讓熱氣球成為山區觀光的新象徵。

陳以信強調，自己具倫敦經濟學博士背景，了解如何在環境友善與產業增長間找到平衡。熱氣球觀光對自然干擾低，卻能提供穩定觀光效益，將有效帶動當地民宿、市集、餐飲與特色農產等產業鏈，「只要市府整合資源，內山就能從被邊緣化的角落，蛻變成台南觀光經濟的全新亮點。」

關鍵字：

陳以信草山熱氣球新經濟

