台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

▲台東縣政府將再培訓2位飛行。（資料照／台東縣政府提供）
記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導
台東縣政府為發展在地熱氣球產業，2026年將再度培訓2位飛行員，除了由縣府補助百萬出國培訓、取得國內外熱氣球「商業飛行執照」，年薪最高上看約80萬外，還有機會每年帶熱氣球出國，參加國際熱氣球活動。
台東縣府公布，只要年滿20歲、具中華民國國籍且設籍台灣，有國內外大學畢業或同等學力、英語能力達標，且無任何心臟及不適該飛行運動疾病等條件，都可申請資格，詳情可上台東縣政府網站查詢。
▲台東縣政府將再培訓2位飛行。（資料照／台東縣政府提供）
記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導
台東縣政府為發展在地熱氣球產業，2026年將再度培訓2位飛行員，除了由縣府補助百萬出國培訓、取得國內外熱氣球「商業飛行執照」，年薪最高上看約80萬外，還有機會每年帶熱氣球出國，參加國際熱氣球活動。
台東縣府公布，只要年滿20歲、具中華民國國籍且設籍台灣，有國內外大學畢業或同等學力、英語能力達標，且無任何心臟及不適該飛行運動疾病等條件，都可申請資格，詳情可上台東縣政府網站查詢。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響