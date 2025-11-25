　
地方 地方焦點

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

記者林東良／台南報導

台南市議會定期大會25日持續進行自由發言質詢，多名議員針對營建廢棄物去化、非法掩埋及烏樹林垃圾山火燒山等議題砲火連發，議員盧崑福則將矛頭指向烏樹林垃圾火燒山，痛批宛如「露天焚化爐」，煙霧毒害空氣，他直指環保局「無力又無能」，要求局長許仁澤停職負責，並催促消防局盡速撲滅火勢。

市議員許至椿指出，台南多處道路與農地、魚塭底層被查出埋有建築廢棄物與爐碴，甚至高雄垃圾山內也發現來自台南的垃圾，顯示廢棄物亂象嚴重。他建議市府應找地設定「公辦營建廢棄物活化示範區」，將可再利用的廢棄物轉化為工程材料，避免業者因無法處置而亂倒。

許至椿批評，不肖業者「用合法掩護非法」，市府不可能不知情。他指出，既然營建廢棄物產量龐大，就應建立分類與再利用系統，例如將可作為級配料的再生資源，應運用在市府公共工程。他並要求市府找一處大型基地作示範區，統一處理堆置、再利用與去化流程，協助業者合法處置，杜絕非法掩埋。對此，環保局長許仁澤回應，目前已與過去不同，不再等到案件起訴或判刑才處分，而是「速查速辦、立即撤照」，以加強嚇阻。

工務局長陳世仁也表示，部分去化後的廢棄物確實可用於道路工程最底層級配料，市府支援廢棄物再生利用，以減少環境負擔。

議員盧崑福則將矛頭指向近期備受關注的烏樹林垃圾山火燒山。他痛批現場宛如「露天焚化爐」，焚燒的垃圾混雜風災廢棄物、石棉瓦等有害物質，煙霧毒害空氣，「石棉瓦就像生化炸彈」。他直指環保局「無力又無能」，要求局長許仁澤停職負責，並催促消防局盡速撲滅火勢。面對批評，許仁澤表示，若管理有疏失，環保局將自我開罰、不會迴避責任。

市長黃偉哲則回應，市府會調查烏樹林垃圾山為何發生火燒山，結果將向市民公開說明，也會對相關責任進行追究。

