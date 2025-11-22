陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

▲高雄月世界「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者崔至雲／台北報導

高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽因指控高雄市長陳其邁力挺涉案里長李有財，並貼出兩人合照，遭高市府提告。前國民黨發言人鄧凱勛直言，「民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？」現在垃圾臭到爆表，高雄市府才急著跑出來告陳菁徽，是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？

對於陳菁徽遭高雄市政府開告，陳菁徽稍早嗆，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，且除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李有財交往甚深，包含綠委賴瑞隆、邱志偉、許智傑。

鄧凱勛嗆，「民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？」，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割？高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊，「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告！」

鄧凱勛問陳其邁，從2021年至今，你這三年半都在幫忙垃圾保溫嗎？高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼三年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近四年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道你的照片是合成？現在垃圾臭到爆表，你才急著跑出來告陳菁徽，要解決提出問題的人？

鄧凱勛批評，是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？還是你們這幾年都待在垃圾堆裡，早就聞不到味道？支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛，因為大家都看得很清楚，民進黨才是真正的垃圾回收站。