濁水溪淪狗頭幫金庫！角頭連女友也沒放過　想分手就打斷她的手

▲名間殯儀館旁發現疑似自戕男屍，身分確認為外號「瘋寬」的53歲吳姓角頭。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣名間鄉昨(24)日下午發生一起疑似角頭自戕死亡案件，一輛小客車停在名間殯儀館後方自行車道旁，民眾發現車內男子倒臥無反應，報警後警方到場確認已明顯死亡，現場還留下一把槍枝，初步研判疑為持槍自戕。死者身分確認為外號「瘋寬」的53歲吳姓男子，是地方聞名的「狗頭幫」首腦，過去涉及恐嚇、暴力討債、囚禁女友等多起案件，前科累累。

警方指出，昨日午後接獲民眾通報稱車內有人倒臥不動，經警消破窗進入後發現吳男已明顯死亡，且於車內查獲一把槍枝，現場並無明顯打鬥痕跡，初步排除他殺可能。南投分局目前已調閱周邊監視器、追查槍枝來源與其最後行蹤，並報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因。

▲吳男前科累累，其中包含恐嚇、暴力討債、槍砲等罪。（圖／記者許權毅翻攝）

死者吳聰寬綽號「瘋寬」，長年在濁水溪地區經營砂石買賣與地下賭場，甚至以比特犬頭像作為「通行證」抽收規費，因此被稱為「狗頭幫」首腦。其人際風評狠辣，過去多次涉入暴力討債、強押毆打被害人等。

2020年間，他因在集集攔河堰管理中心申請通行證溝通問題，誤會外包人員刁難，當場嗆聲「我會找人把你處理掉」，導致對方心生畏懼。 隔年他把黎姓女友騙至集集山區工寮後，用球棒毆打、再以束帶捆綁限制自由，導致黎女左手指縫間裂傷、右大腿大片瘀青、左小腿大片瘀青、右上臂大片瘀青及左手腕附近骨折，逼迫籌措97萬元，直到女方稱願意繼續交往才放人，並稱「不是為了討錢，只是想繼續交往」。上述案件2022年經南投地方法院合併審理，分別依2項恐嚇危害安全罪各判2月徒刑、強制罪判4月徒刑、剝奪他人行動自由罪判6月徒刑，合併應執行9月徒刑，可易科罰金。