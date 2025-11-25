　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

濁水溪淪狗頭幫金庫！角頭連女友也沒放過　想分手就打斷她的手

▲名間殯儀館旁發現槍傷男屍。（圖／記者高堂堯攝）

▲名間殯儀館旁發現疑似自戕男屍，身分確認為外號「瘋寬」的53歲吳姓角頭。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣名間鄉昨(24)日下午發生一起疑似角頭自戕死亡案件，一輛小客車停在名間殯儀館後方自行車道旁，民眾發現車內男子倒臥無反應，報警後警方到場確認已明顯死亡，現場還留下一把槍枝，初步研判疑為持槍自戕。死者身分確認為外號「瘋寬」的53歲吳姓男子，是地方聞名的「狗頭幫」首腦，過去涉及恐嚇、暴力討債、囚禁女友等多起案件，前科累累。

警方指出，昨日午後接獲民眾通報稱車內有人倒臥不動，經警消破窗進入後發現吳男已明顯死亡，且於車內查獲一把槍枝，現場並無明顯打鬥痕跡，初步排除他殺可能。南投分局目前已調閱周邊監視器、追查槍枝來源與其最後行蹤，並報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因。

▲▼狗頭幫老大再遭逮！恐嚇公標案包商討百萬　擁5槍245彈。（圖／記者許權毅翻攝）

▲吳男前科累累，其中包含恐嚇、暴力討債、槍砲等罪。（圖／記者許權毅翻攝）

死者吳聰寬綽號「瘋寬」，長年在濁水溪地區經營砂石買賣與地下賭場，甚至以比特犬頭像作為「通行證」抽收規費，因此被稱為「狗頭幫」首腦。其人際風評狠辣，過去多次涉入暴力討債、強押毆打被害人等。

2020年間，他因在集集攔河堰管理中心申請通行證溝通問題，誤會外包人員刁難，當場嗆聲「我會找人把你處理掉」，導致對方心生畏懼。 隔年他把黎姓女友騙至集集山區工寮後，用球棒毆打、再以束帶捆綁限制自由，導致黎女左手指縫間裂傷、右大腿大片瘀青、左小腿大片瘀青、右上臂大片瘀青及左手腕附近骨折，逼迫籌措97萬元，直到女方稱願意繼續交往才放人，並稱「不是為了討錢，只是想繼續交往」。上述案件2022年經南投地方法院合併審理，分別依2項恐嚇危害安全罪各判2月徒刑、強制罪判4月徒刑、剝奪他人行動自由罪判6月徒刑，合併應執行9月徒刑，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

台大學霸在美毒販被押　再遭北檢通緝40年！查扣台灣上億資產

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青　教育局開罰

巡邏攔越線騎士！南警深夜查獲毒駕　唾液快篩「秒驗出K他命」

35歲男被「注目」怒了！揮拳狠K女騎士...亮刀嗆：敢報警就殺人

男暴斃「摔死變命案」2友被逮動機曝　照服員送生日禮揭憾事

「還有人在角落裡沒有人幫忙」　黃子佼案被害人透過律師發聲

桃園1歲男童抽搐意識不清！父母奔派出所求救　警開道助送醫

快訊／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

台大學霸在美毒販被押　再遭北檢通緝40年！查扣台灣上億資產

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青　教育局開罰

巡邏攔越線騎士！南警深夜查獲毒駕　唾液快篩「秒驗出K他命」

35歲男被「注目」怒了！揮拳狠K女騎士...亮刀嗆：敢報警就殺人

男暴斃「摔死變命案」2友被逮動機曝　照服員送生日禮揭憾事

「還有人在角落裡沒有人幫忙」　黃子佼案被害人透過律師發聲

桃園1歲男童抽搐意識不清！父母奔派出所求救　警開道助送醫

快訊／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

即／黃子佼藏未成年性影像案　二審改判1年半

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

即／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒搶救無效亡

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

即／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

更多熱門

相關新聞

角頭「瘋寬」中彈亡　曾用老虎鉗剪人手指

角頭「瘋寬」中彈亡　曾用老虎鉗剪人手指

南投縣名間鄉24日下午驚傳外號「瘋寬」的53歲吳姓男子，倒臥在自小客車不動、呼喊無反應，警初步確認為槍枝自戕案，現場留有一把槍，詳細死因仍待檢方相驗。據了解，吳男作風強悍，曾多次唆使小弟暴力討債，甚至涉及強押被害人、棍棒毆打、恐嚇「斷手斷腳」等惡行，被法院判刑1年6月。

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

男失聯墜谷成乾屍　小貨車埋灌木叢

男失聯墜谷成乾屍　小貨車埋灌木叢

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

關鍵字：

南投角頭狗頭幫瘋寬

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面