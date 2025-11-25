快訊／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

▲國1南下343.8k大小車追撞嚴重車禍，高科至岡山雙向封閉。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者賴文萱、吳世龍／高雄報導
國道1號南下343.8km高科路段，今（25）日上午10點多發生一起嚴重車禍，初步了解，現場為2大車+2小車追撞，目前已知有3人受傷，意識清醒，無生命危險。至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。
高公局南分局、國道公路警察同仁已趕往現場處理中，另因應事故處理，封閉管制國道1號雙向高科至岡山主線，進行事故排除作業，管制期間請用路人配合提前改道行駛以避開事故壅塞路段。
