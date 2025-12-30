4大超商跨年優惠懶人包！7-11咖啡買7送7、全家寄杯最低52折

▲7-ELEVEN 迎戰跨年拉高備貨，還有行動車並推出多項優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商備戰跨年夜與元旦，多項優惠開打，7-ELEVEN 針對跨年熱點加碼備貨，元旦在APP推出特選與精品美式、拿鐵「買7送7」，門市再加碼滿額送購物金、多項商品「買2送2」；全家在跨年熱區店舖備貨最高拉至平日5倍，Let’s Café、Let’s Tea 推出「2026元」跨年囤杯組合等。

▲7-ELEVEN 全台逾20大跨年熱點門市將加碼備貨。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

迎接跨年與元旦，7-ELEVEN 全台逾20大跨年熱點門市將加碼備貨，並於雙北跨年一級戰區導入「OPEN!行動購物車」，現場提供 CITY 系列飲品、熱食、零食與補給品，方便民眾跨年夜隨買隨吃。

咖啡優惠方面，門市即日起至2026年1月6日，推出大杯特選美式2杯99元（原價65元／杯），大杯特選拿鐵2杯99元（原價80元／杯）。

APP「OPENPOINT 行動隨時取」同步加碼，即日起至12月31日多款整組優惠，包括大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵、青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，小葉奶茶／梔子花奶青，通通「12杯480元」；風味系列熱飲12杯520元，品項包含紅茶拿鐵、好時可可、香草焦糖瑪奇朵、太妃榛果、濃抹茶、濃焙茶；西西里風檸檬咖啡系列12杯670元。

元旦連假再推第2波優惠，2026年1月1日至1月3日，「OPENPOINT 行動隨時取」推出精品咖啡買7送7，包括大杯精品美式（原價100元／杯）、大杯精品拿鐵（原價110元／杯）、中杯精品燕麥拿鐵（原價110元／杯）、大杯精品馥芮白（原價120元／杯），等同5折囤杯。

此外，全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日推出新年慶活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用。人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋，1月1日當天皆推出不限支付工具同規格「第2件10元」優惠。

▼7-ELEVEN 霜淇淋優惠。（圖／業者提供）

同步於1月1日至1月5日，OPENPOINT 行動隨時取推出「CITY 陪你前進2026、歡送2025新年慶」咖啡組合，最多下殺5折。

7-ELEVEN 也結合精品咖啡館週年慶，即日起至2026年1月6日，到複合「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館門市，出示身分證且姓名中含有「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。

●7-11門市｜即日起至2026年1月6日：

・大杯特選美式，2杯99元（原價65元／杯）。

・大杯特選拿鐵，2杯99元（原價80元／杯）。

●門市買2送2｜2026年1月1日至1月6日：

・CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾（冰／熱），買2送2（原價75元／杯）。

・可口可樂草莓口味PET600，買2送2（原價35元）。

・康貝特200P EX能量飲料CAN225，買2送2（原價35元）。

・韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水，買2送2（原價35元）。

・KIRIN午後紅茶熱紅茶PET400，買2送2（原價45元）。

・農心辛拉麵辣白醬風味（包）／辛辣白菜味（包），買2送2（原價65元）。

●OPENPOINT 行動隨時取｜2026年1月1日至1月3日：

・大杯精品美式，買7送7（原價100元／杯）。

・大杯精品拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。

・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7（原價110元／杯）。

・大杯精品馥芮白，買7送7（原價120元／杯）。



●OPENPOINT行動隨時取「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」｜2026年1月1日至1月5日：

・CITY CAFE特選美式，買7送7（每日限量25,000組）。

・CITY CAFE特選拿鐵，買7送7（每日限量25,000組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，買7送4（每日限量10,000組）。

・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，買4送3（每日限量10,000組）。

・CITY TEA香鑽水果茶，買4送3（每日限量10,000組）。

★全家

▲全家跨年備戰，同步推出優惠。（圖／業者提供）

全家迎接跨年，在全台各地超過40場跨年活動周邊商圈，共數百家店舖全面備戰，其中台北101、市政府等一級戰區門市，備貨量最高拉升至平日5倍，並增派人力與收銀設備，讓民眾跨年夜也能快速結帳、即買即走。

餐食方面，全家主打現做熱食「SOHOT 炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、 Let’s Café 熱飲，陪伴消費者一路吃到凌晨。因應聚會大份量需求，「SOHOT 炎選」推出炸物桶8支任選320元，另可59元加購派對保鮮桶；「馬尚煮」則推出甜玉米起司魚板與特選香菇，即日起至2026年1月6日享任選4入69元。

▲▼全家跨年備戰，「SOHOT 炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、 Let’s Café優惠。（圖／業者提供）

咖啡與茶飲優惠由會員 APP「隨買跨店取」接力推出，12月30日至2026年1月1日開賣「8,888元超值組合」，內容包含：Let’s Café 大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯，以及Fami!ce 霜淇淋350支。



APP同步推出Let’s Café 和 Let’s Tea「2026元組合」，品項包含大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯，以及 Let’s Tea 40元系列86杯、55元系列62杯、65元系列53杯，主打一次囤杯、跨年後上班日也能持續兌換。

另外，2026年1月6日前於門市購買 Let’s Café 大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可加購指定哈根達斯雪糕（原價149元），現省110元；甜點部分，minimore 推出「可可生甜甜圈」售價49元，並於12月31日提供會員限量「買1送1」優惠券。

★萊爾富

▲萊爾富迎戰跨年優惠。（圖／業者提供）

萊爾富因應台北信義區跨年人流，提前全面備戰，今年特別鎖定「信義市府站店」與「信義興隆店」，將於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」作業，拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，並加派約10倍人力支援。

面對跨年夜寒流等級低溫，熱飲與暖食成為民眾必備，萊爾富即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列推出同品項「第2杯5元」優惠，陪伴民眾一路熬夜迎接元旦曙光；冬季限定暖食「玉米濃湯」與「燒仙草」同步推出優惠價45元，主打暖胃又有飽足感。

飲品方面，COMEBUY經典「蘋果冰茶」600ml利樂皇包裝，即日起至2026年1月20日單瓶32元、2件59元，成為跨年夜與元旦清爽解渴選擇。

▲萊爾富推出香腸優惠。（圖／業者提供）

熟食區同樣火力全開，12月新上市的「煙強」香腸單支45元，主打國產豬肉、高含肉率，成為近期話題黑馬；黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任2件75元（雞肉加倍、海鮮、玉米濃湯、大蝦蝦4款風味），以及包子搭指定飲品49元等優惠，預估跨年夜熟食銷售可達平日的70倍，成為止飢補能首選。

跨年派對微醺助興，萊爾富同步集結酒品優惠，即日起至2026年1月20日，麒麟Bar啤酒任選3件85折、麒麟淡麗啤酒350ml 3件100元；-196°C強冽雙重檸檬、葡萄柚、葡萄同規格任選3件82折。台虎精釀則推出任選3件79折，並首度引進10%水果系啤酒「甜莓花花草莓啤酒」，成為今年跨年派對最吸睛新品。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

此外，「果C果昔」首度加入跨年戰場，12月31日限定「果昔女神日」，7款人氣口味任2杯99元，並推出「蘋果藍莓果昔」搭配百家得蘭姆酒-萊姆風味的跨年限定組合價129元，鎖定跨年現場、聚會續攤與居家迎新的多元消費情境。

▼萊爾富12月31日至1月2日跨年優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

迎接跨年夜倒數人潮，OKmart 提前佈局跨年即時補給商機，針對人流熱區門市加強備貨，熟食與咖啡需求明顯升溫，業績看好成長。其中，OKCAFE 針對長時間戶外倒數需求，於跨年檔期推出特大杯莊園美式、拿鐵同品項「買2送1」優惠，提供消費者高CP值補給選擇。

同時，OKmart 行動超商 OKmove 也將進駐跨年熱區，現場供應夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，鎖定「邊走邊吃、即買即用」的跨年消費情境；搭配門市咖啡與熟食優惠，強化跨年夜補給完整度，陪伴民眾一路倒數迎接 2026 年。