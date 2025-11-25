「甜心議員」林穎孟反擊　前辦公室主任涉共犯貪污被起訴

▲林穎孟告發自己的前助理涉嫌共犯貪污詐領公費助理補助款。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因詐領公費助理補助款26萬餘元，一審被依《貪污治罪條例》判刑，現正上訴高院審理中，林穎孟不滿當初遭助理們爆料是「假面甜心」，進而揭發涉貪弊端，反控時任她辦公室主任吳香君才是負責申辦補助的人，台北地檢署調查認定，吳香君與林穎孟是共犯，25日將吳提起公訴。

林穎孟出身太陽花學運，2018年獲時代力量政黨提名並當選台北市議員，吳香君曾在林穎孟辦公室任職，2020年間，林穎孟和吳香君等5名助理鬧翻，林穎孟涉貪遭調查後，吳在2022年代表時代力量參選新北市議員，但未當選。

林穎孟被告發涉嫌貪汙詐領助理費時，曾多次對外喊冤：「我長期在揹黑鍋，受了不白之冤，有人特別用了非常多的力量在打壓我，意圖使我不當選，我會勇敢的站起來，捍衛我自己的權利」，並公開點名時代力量吳香君對她抹黑爆料。

林穎孟不滿助理們說她是「假面甜心」、「慣老闆」，公然羞辱她「低能」、「草包」，提起民刑事告訴，但公然侮辱等罪嫌不足，獲檢察官處分不起訴，林穎孟向5名助理求償共380萬元部分，也經二審判決敗訴。

林穎孟另外使出殺手鐧，主張如果她涉嫌詐領助理費，那吳香君是負責辦公室開支的大總管，也應該要負責，檢察官調查後，認定林穎孟在2019年9月28資遣助理楊尚偉時，依法應由林穎孟自費支付資遣費，卻與吳香君共同延遲向議會辦理停聘流程，以公費助理酬金名義，讓議會在不知情的情況下，撥款3萬5563元，充當林穎孟支付楊尚偉的資遣費。

檢察官認為，吳香君雖是林穎孟的共犯，依法應提起公訴，但吳所涉及的詐領公款金額在5萬元以下，建議法院依《貪污治罪條例》減輕刑度。

至於林穎孟涉嫌在2018年、2020年詐領助理補助款26萬7219元，其中部分用來支付前男友葉曜彰的公司員工薪水，已在2024年被台北地院依利用職務機會詐取財物罪判刑3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判刑5年8月、褫奪公權3年；至於葉曜彰則被依圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年，現已上訴在高院審理中。