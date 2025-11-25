　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德讚台人有錢有閒看演唱會　藍轟「綠惠帝」：何不食肉糜翻版

▲▼賴清德出席「不要轉台 馬上回來－中華民國114年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德日前表示，台灣人有錢有閒看演唱會，代表台灣經濟進步。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德21日談到南韓人氣女團TWICE來台開唱時，稱近年韓國巨星來台開演唱會受歡迎，「許多台灣人有錢又有閒，可以買演唱會門票去觀賞」，代表台灣經濟進步。對此，國民黨台北市議員擬參選人陳冠安砲轟，明明台灣儲蓄率、消費傾向都減少，賴還說人民有錢有閒，真是「綠惠帝」，根本何不食肉糜翻版。

陳冠安表示，台灣儲蓄率已經連4年減少，2021年到2024年，從25.23％下滑到23.73％。消費傾向方面，對比馬政府2015年的78.73％，2024年也僅剩76.27％。

陳冠安指出，隨著人民越來越沒錢，住的空間也越來越狹小，2024年的平均住宅坪數，創下2000年以來新低紀錄，只有39.8坪。

「人民越來越窮，但有閒了嗎？」陳冠安砲轟，賴清德同樣錯得離譜，因為根據勞動部數據，2024年每人每月平均工時，創6年新高，達169.2小時，而每人每月加班工時8.5小時，更是10年最高。如今台灣年總工時達2030小時，不僅全球排名第五、亞洲第二，更遠高於韓國的1859小時和日本的1636小時。

陳冠安質疑，人民消費率減少、儲蓄率降低、居住空間變小、勞動工時增加，然後我們的總統還在歌舞昇平、皇城和諧？看演唱會代表百姓生活美好，有錢有閒？

陳冠安痛批，要人民做功德的院長，如今變成稱人民有錢有閒的總統，8年過去，不變的是賴清德的幹話功力，變的是，人民越來越苦，「好你個賴清德的有錢有閒光鮮亮麗，基層人民卻過的苦不堪言。」

▼國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安日前宣佈投入參選港湖議員，積極備戰2026。（圖／翻攝自臉書／陳冠安，下同）

▲▼前國民黨青年部主任、國民黨台北市議員擬參選人陳冠安。（圖／翻攝自臉書／陳冠安）

▲▼前國民黨青年部主任、國民黨台北市議員擬參選人陳冠安。（圖／翻攝自臉書／陳冠安）

11/22 全台詐欺最新數據

賴清德讚台人有錢有閒看演唱會　藍轟「綠惠帝」：何不食肉糜翻版

賴清德讚台人有錢有閒看演唱會　藍轟「綠惠帝」：何不食肉糜翻版

日前，蕭美琴副總統受「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)邀請至歐洲議會演說，引發到底是外交突破還是政府外銷轉內宣的外交煙火秀的討論。無論如何，國人再次體會到，中華民國外交處境的艱難，總統、副總統乃至任何外交體系能在國際舞臺上發聲，都讓人民感到欣慰與振奮，但是否因此飢不擇食而損傷國家利益，則需更謹慎看待。

