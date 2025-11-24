　
政治

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

▲國防部副部長柏鴻輝、內政部長劉世芳專報普發全民國防手冊備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部19日啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，但普發版本為「再版」，多了總統賴清德署名，引發藍委關切。對此，國防部副部長柏鴻輝今（24日）表示，「總統來簽，我想對國防部來講也是種鼓舞，也是肯定我們這份手冊」，這沒有政治色彩，總統是三軍統帥，「基本上國防部任何一個（政策）都是總統簽名」，這是全社會防衛韌性，總統更應該簽名。

國防部在9月16日例行記者會上公布新版全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時 台灣全民安全指引」，又於11月18日宣布19日起啟動家戶普發，總計印製1100萬本，含10.5萬本英語版，從印製、運送、發放經費共需6447萬餘元，但普發版為「再版」，比「初版」多了賴清德署名。立法院內政委員會邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝24日專報「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」，並備詢，國防部全動署物力動員處處長沈威志列席。

國民黨立委牛煦庭質詢表示，普發版本跟舊版差異在哪？沈威志回應，普發版本跟9月16日發行的初版最大差異，是在序言增加總統簽名，內容增加堰塞湖可能溢流或潰壩指引，其次是把QR code變成短版QR code，便於民眾查詢。牛煦庭追問，國防部參酌世界各國版本時，都有總統簽名？柏鴻輝說，他沒有太注意，不過總統非常重視此事，這也是全國的事情，「總統來簽，我想對國防部來講也是種鼓舞，也是肯定我們這份手冊，對我們工作同仁來講是鼓舞」。

牛煦庭向柏鴻輝指出，那是從你工作同仁來的角度，但從社會大眾角度，這幾年台灣政治不是特別安定，彼此或有仇視狀況，當加了簽名又馬上普發，當然被政治化解讀。柏鴻輝回應，總統是三軍統帥，所有國防白皮書、四年期國防總檢討（QDR）全都是總統簽署。

民進黨立委李柏毅則笑著詢問，有人癥結，「我已經聽到兩個國民黨委員這樣講」，為什麼總統簽名要討論？因為總統防衛全台灣、為全台灣提醒台灣人民這些問題，為什麼要討論？什麼政治色彩？柏鴻輝說，這沒有政治色彩，總統是三軍統帥，「基本上國防部任何一個（政策）都是總統簽名」，這是全社會防衛韌性，總統更應該簽名。

由於普發全民國防手冊是國防部動用第二預備金支應，被在野質疑規避立法院審查，柏鴻輝說，第一次印製5000本（初版）時，有編列預算印製，因為效果非常好，決定要增加，但國防部年度預算不足，就依照《預算法》70條申請第二預備金；此次發放以後，國防部會做追蹤跟管考，如果效果很好，未來有需求，會循正確編列預算來執行。

至於有立委把此次全民國防手冊稱為「小橘書」，劉世芳說，這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考性質，內政部會多多宣傳。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

為提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，19日起展開家戶普發作業，遭藍營痛批浪費公帑、製造恐慌，國安會副祕書長林飛帆則解釋，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊。國民黨桃園市議員凌濤今（24日）諷刺「大翻車」，經對比後，林飛帆洗地不成卻反而自打臉。

柏鴻輝國防部全民國防手冊劉世芳小橘書賴清德

